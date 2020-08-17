İmmün plazma bağışçıları ve alıcıları yaşadıklarını anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İmmün plazma bağışçıları ve alıcıları yaşadıklarını anlattı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görerek sağlığına kavuştuktan sonra immün plazma bağışçısı olan ve immün plazmayla tedavi görenler yaşadıkları süreçleri anlattı.

17.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:56

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görerek sağlığına kavuştuktan sonra immün plazma bağışçısı olan ve immün plazmayla tedavi görenler yaşadıkları süreçleri anlattı.

Gaziantep Valiliği ile Türk Kızılay Gaziantep Şubesince farkındalık oluşturmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte immün plazma bağışçılarıyla, plazma tedavisiyle koronavirüsü yenenler yaşadıklarını anlattı.

Bir süre önce immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşan Reşat Soydemir, konuşmasında, Şanlıurfa'daki bir düğün töreni sırasında hastalığın kendisine bulaştığını ve ardından tedaviye başladıklarını söyledi.

Düğün töreni sonrasında sadece kendisinde değil ailesindeki bazı kişilerde de testlerin pozitif çıktığını anlatan Soydemir, "Bunun nedeni de dikkatsizlik. Tedavi gördüğüm sırada 1 hafta boyunca yarı baygın yaşadım. Yemek bile yiyemediğim tedavi sürecinde sağlıkçılar beni mamayla besledi. Plazma olmasaydı beni şu an yaşamıyor olabilirdim. Bağışçıdan Allah razı olsun." dedi.

Halen ağabeyi immün plazma tedavisi gören Fazilet Kılıç da ağabeyinin henüz daha 40 yaşında bile olmadığını, sağlıklı olduğu dönemlerde tedbirlere uymaya gayret eden bir kişi olmasına rağmen virüsün kendisini bulduğunu dile getirdi.

Plazmanın şu süreçte olmazsa olmazlar arasında yer aldığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Ağabeyimin hastalığa yakalandığını bayramın 1. günü öğrendik. 18 gündür hastanede. Plazma tedavisi öncesinde tüm tedavi yöntemleri denendi. Bu süreçte de tedavilere cevap vermemeye başladı ve iç organları kaybedilecek noktaya geldi. Şimdiye kadar 2 plazma kullanıldı ama yeterli olmadı. Ağabeyim henüz 40 yaşında bile değil ama 3. plazmayı alacak. O yüzden herkesi bağışçı olmaya davet ediyoruz. Ağabeyimin durumu eskiye göre daha iyi ama halen kendi başına nefes alıp veremiyor. Makineye bağlı yaşıyor. Herkesi şu günlerde kan bağışçısı olmaya davet ediyorum ve hastalığı yenenlerden de plazma bağışı yapmalarını istiyoruz. Çünkü şu an için en iyi tedavi yöntemi bu."

"Çocukların mutluluğuna hep birlikte katkı sunalım"

Koronavirüsü yenerek plazma bağışçısı olan, AK Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise bu hastalığı geçiren ve zorluklarını iyi bilenlerden biri olduğunu ifade etti.

Tedavi sürecinde insanın psikolojik olarak da yıprandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sürekli kendi derdinizi unutuyor, acaba kimlere bulaştırdım, kimlere zarar verdim şeklinde sıkıntıya düşüyorsunuz.Bunun psikolojisi insanı çok etkiliyor. Ancak sağlık çalışanlarının desteğiyle bu hastalığı atlattım. Allah şifa bekleyenlere Şafi ismiyle yardım etsin. Plazma bağışı için başvuruda bulundum. Vücudumuz antikor üretiyormuş. Dolayısıyla yeniden bağış yapabileceğim. Tüm bu hastalığı atlatan kardeşlerimiz gelip müracaat etsinler bunun mutluluğu hiçbir şeyde yok. Çocukları olan, şifa arayan insanlar var. Babalarının, annelerinin yolunu gözleyen çocuklar var. O çocukların mutluluğuna hep birlikte katkı sunalım."

Kent protokolünden destek çağrısı

Vali Davut Gül de her kan bağışının her alandaki mücadeleye katkı sağlayacağını vurguladı.

Salgınla mücadele kapsamında kent genelinde önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Gül, "Binlerce hastamız iyileşti. İyileşenlerin diğer hastalara can verebilmesi için kan vermesi gerekiyor. Bizim insani anlamda bu bir görevimizdir. Buna ihtiyacımız var. Bazen 'düğünler neden sıkı tutuluyor' diye eleştiriler alıyoruz ama durumu görüyorsunuz. Kalabalık bulaşma riskini artırıyor. Allah bu sıkıntıları yeniden yaşatmasın. Süreci bir an önce geride bırakmak için hepimize görev düşüyor. Herkesin plazma bağışını çok iyi anlatması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şu an bir kanın bir insanı kurtardığını belirterek, devletin salgınla mücadele noktasında önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Herkesin de kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek okullar açılmadan toplum olarak bu illetten kurtulunması gerektiğini anlatan Şahin, bu noktada sağlıklı bireylerin başta maske, mesafe ve temizlik olmak üzere gereken hassasiyeti göstermesini, koronavirüsü yenenlerin de yeni insanların sağlığına kavuşması için plazma desteği sunmasını istedi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da plazma bağışının bir insanlık görevi olduğuna dikkati çekerek, "İslamın en temel esaslarından birisi hayattır, insandır ve insanı korumaktır. Dolayısıyla her bir ferdin kurallara uyması son derece önemlidir." dedi.

Açıklamaların ardından plazma bağışının nasıl yapıldığı anlatıldı.

İmmün plazma bağışçıları ve alıcıları yaşadıklarını anlattı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti 3. Sayfa
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var 3. Sayfa
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Ekonomi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Magazin
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Diyarbakır'daki sosyal deneyle gündem olan 13 yaşındaki Mert konuştu: İyilik yapan, iyilik görür
Diyarbakır'daki sosyal deneyle gündem olan 13 yaşındaki Mert konuştu: İyilik yapan, iyilik görür
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Devlet Bahçeli Hacı Bektaş Veli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Nihat Doğan Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Metin Oktay Caner Erkin Süleyman Seba Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ateş Bakan Deprem
Şu an buradasınız: İmmün plazma bağışçıları ve alıcıları yaşadıklarını anlattı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 15:56:00. #1.14#
title