İmkansızlıklar içerisinde imkan oluşturan köy okulu
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İmkansızlıklar içerisinde imkan oluşturan köy okulu

İmkansızlıklar içerisinde imkan oluşturan köy okulu Amasya'nın Taşova ilçesinde Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlk ve Ortaokulu yaptığı çalışmalarla çevre okullara örnek oluyor.

08.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:42

İmkansızlıklar içerisinde imkan oluşturan köy okulu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlk ve Ortaokulu yaptığı çalışmalarla çevre okullara örnek oluyor.

İlçe merkezinde 12 kilometre uzaklıkta yer alan Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlk ve Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri "2023 Eğitim Vizyonu" çerçevesinde okul çevresinde öğrencilerinin iyi ve kaliteli bir eğitim alabilmesi için düzenlemeler yaptığı ve okul bahçesine köy okulu olmasına rağmen imkansızlıklar içerisinde imkan oluşturarak öğrenciler için hobi bahçesi, oyun parkurları spor alanları ve değişik atölyeler oluşturarak öğrencilerini mutlu etmeyi ve okulla iç iç olmalarını hedefliyor. Yaptıkları onlarca TÜBİTAK projeleri ile okullarını ilçe merkezi ve il merkezinde adından söz ettiriyor. Okulda faaliyete açılan ve kullanılan Müzik atölyesi Sanatçı Yavuz Bingöl'ün destekleri ile öğrencilerin kullanımına sunulmuş.

Okul Müdürü Erol Gökçe, "Okulumuz Taşova ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta olan bir köy okulu. Kendisi okulumuz 30 dönümlük bir bahçeye sahip. Bunu üçte ikilik kısmı çam ağaçları, akasya ve diğer meyve ağaçlarıyla donatılmış olan bir okul. Biz yaklaşık 5 yıl önce okulumuza gelirken okulumuzun çevre düzenlemesi konusunda baya bir uğraş ve çaba sarf ettik öğrencilerimizle birlikte. Bu çaba neticesinde okulumuzun, bakanlığımızın '2023 Eğitim Vizyonu' doğrultusunda şekillendirmeye çalıştık. Bunun neticesinde değişik atölyeler oluşturduk. Bunların başında müzik atölyeleri, hobi bahçeleri, hayvan bahçeleri, dil kursları, düşünme becerileri atölyeleri, teknoloji tasarım atölyeleri, bilim atölyeleri şeklinde okulumuzu öğrencilerimizin faydalarına olacak şekilde donatmaya çalıştık. Bunun neticesinde çocuklarımızda aşırı derecede bir özgüven, telkin etmiş oldu. Öğrencilerimizin bu başarısına akademik başarısına çok çok olumlu yansımış oldu. Şu anda yaklaşık olarak 5 yılın çalışması sonucunda okulumuza kazandırmış olduğumuz 'hobi bahçesi, oyun parkı, Spor alanları, badminton alanları, açık oyun alanları şeklinde okulumuzu yeniden bir donatmış olduk. Bunun neticesinde çocuklarımızın mutlu bir şekilde okul bahçesinde oynayıp, zaman geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Okul herkese açık bir alana dönüştü. İleri ki dönemlerde oluşturacağımız Survivor parkurlarıyla beraber Taşova ilçe merkezinden ve Taşova'nın diğer köylerinden öğrenci almaya başlayacağız. Bir halk günü oluşturacağız. Halk günü neticesinde değişik okullardan, değişik ilçe merkezinden halkımızı okulumuza davet edip, okulumuzun kullanım alanlarını onlara da açma düşüncemiz var. Bu şekliyle okulumuz çevrede cazip bir okul. Her yıl düzenli olarak TÜBİTAK Bilim Fuarına projeler gönderiyoruz. Daha öncesinde 22 proje ile katıldık. Bir önceki yıl 20 proje ile katıldık. Bu yılda 16 proje ile TÜBİTAK Bilim Fuarına katıldık. Kısmet olursa Eylül ayında bu bilim sergimizi düzenleyeceğiz. Ortaokullar arası TÜBİTAK proje yarışması yapıldı. Yarışmada da 2 öğrencimizin kendisine ait olan projesi bölge finallerine kaldı. Projeleri bilindiği gibi çam reçinesinde okulumuzun bahçesi aşırı derece çam ağaçları ile donatılmış çam bahçesi. Bunu bir avantaja çevirdik, 'çam reçinesinden yara bandı oluşturma' projemiz oldu. Bu Türkiye'de ilk ve özgün bir proje oldu. Çam reçinesinin bakteriler öldürme gücünün bilimsel olarak tespit edilmiş olan bir durumdu. Biz de bunu yara bandına çevirip hem yarayı kapatma hem yarayı hızlı bir şekilde iyileştirme ve daha önce ki yapılan kimyasal yara bantlarında insanları kurtarma düşüncesiyle hareket ederek, böyle bir çalışmamız oldu. Bölge finallerinden sonra Türkiye Finallerine gidecek olan inancımız tam. Bu proje aynı zamanda diğer öğrencilerimiz için daha bir özgüven oluşturdu. Buradaki özgüvenle birlikte öğrencilerimizin mutlu, severek okula geldikleri okula olan devamsızlıklarını sıfıra indiği bir ortam oluşturdu bizlere. Bu süreçte Milli Eğitim olsun, jandarma olsun, emniyet olsun, ildeki değişik kurumlarımız olsun hepsi bizlere bir yardımcı olma gayesi içerisinde sürekli bizlere desteklerini dile getiriyorlar. Bunlarda bizleri gayet mutlu ediyor. İnşallah onlarla olan bu diyaloglarımız neticesinde Taşova Uluköy Ortaokulu, emsallerinden çok farklı bir okula dönüşecek. Huzurlu bir okul ortamına dönüşecek. İnşallah bunun ileride göstergelerini yetiştirdiğimiz öğrencilerle tespit edeceğiz.

İmkansızlıklar içerisinde imkan oluşturan köy okulu

Kaynak: İHA

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