İmitasyon nedir? İmitasyonun cezası var mı? İmitasyon kullanmak suç mu?

Son dönemlerde pek çok ürünün imitasyonun çıkmasıyla imitasyon ne demek hakkında pek çok araştırılma yapıldı. Peki, imitasyon nedir? İmitasyon kullanmanın suçu var mı? İmitasyon kullanmanın cezası nedir?

Televizyonda, internette veya alışveriş yapılan yerlerde pek çok ürünün imitasyonunu görmekteyiz. Peki, imitasyon hakkında neler biliniyor? Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan imitasyon ne demek, TDK'ya göre imitasyon ne anlama geliyor? İmitasyon kullanmak suç mu? İmitasyonun cezası var mı?

İMİTASYON NEDİR?

Günlük hayatın içerisinde, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı merak ediliyor. İmitasyon ne demek ve ne anlama gelir? İmitasyon kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz. İşte uzun yıllardır dilimizde olan ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan imitasyon kelimesi ne demek, TDK'ya göre anlamı, imitasyon kelimesinin kaç anlamı var kökeni ne sorularının cevabı…

İmitasyon, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

İmitasyon kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir: Taklit

İMİTASYON KULLANMAK SUÇ MU?



İmitasyon kullanmanın bir suç olduğuna dair alınan bir karar olmamakla beraber; taklit mal üretmek, satmak, ithal ve ihraç etmenin cezası vardır. Bu suçları yapmanın 3 yıla kadar hapis cezası vardır. Kanunda tüketiciler için ise herhangi bir yaptırım öngörülmüyor.