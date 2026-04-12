Sakarya'da kıyı erozyonu nedeniyle bir villa yıkılma tehlikesi yaşıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonu nedeniyle eski tatil köyü ve havuz tesisi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Mahalle muhtarı, Çevre Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara değinerek, kıyı erozyonunun önüne geçilmesi için önlemler alındığını açıkladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonunun etkili olduğu bölgede eski ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Karasu Mahallesi'nde erozyon zaman zaman etkisini gösteriyor.

Erozyon nedeniyle sahildeki eski tatil köyüne ait villa ve havuz tesisi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Karasu Mahalle Muhtarı Şefik Kır, gazetecilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgede başlattığı çalışmayla kıyı erozyonunun önüne geçileceğini kaydetti.

Kıyı erozyonunun tahrip ettiği eski tatil köyü ile ilgili bilgi veren Kır, "Özel bir imarla tatil köyü ruhsatı alınarak 1985 yılında inşaatına başlandı. 1995 yıllarında da inşaatı tamamlandı. Turizme etki edecek şekilde hizmete açılacağı zamanlar, kıyı erozyonu da kendini gösterdi. Bu sahilde deniz en az 100 metre ilerideydi. Bugün ise deniz içeriye girdi ve sıfıra kadar geldi. Buraya bir tedbir alınması da gerekiyordu." diye konuştu.

Kır, çalışmalara değinerek, "Yaklaşık 13-14 yıllık bir proje olan sahil koruma duvarı çalışmasının 2 yıldır takipçisi olduk. Şu an Maden Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği yerde mendirek çalışması ve sahil koruma duvarı inşaatına fiilen başlandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
