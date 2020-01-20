IMF: Finansman koşullarındaki gevşeme ile Türkiye'de düzelme devam ediyor

20.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:47

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'deki finansman zorluklarının azalması nedeniyle düzelme sürecinin devam ettiğini açıkladı.



Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan IMF Türkiye'deki iyileşme ve Rusya'daki canlılık sayesinde yükselen Avrupa bölgesinin büyüme beklentisini 2020 ve 2021 yılları için yüzde 2,5'a yükseltti. IMF ekim ayındaki raporunda 2020 büyüme tahmininin yüzde 2,4 olarak açıklamıştı. Yine bölgenin 2019 yılı büyümesinin ise yüzde 1,8 olacağı tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle