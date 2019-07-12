İMDER 15'inci BICES fuarı için geri sayım

Sektörün öncü kuruluşu Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), Çin'de gerçekleştirilecek BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı için geri sayıma başladı. Fuarın, Çin iş ve inşaat makineleri pazarına hitap eden en önemli organizasyon olduğunu belirten İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, "Çinli satın almacıların ve müteahhitlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, Çin pazarına giriş yapıp yer edinmek isteyen üretici firmalarımız için eşsiz bir fırsat. Global ölçekte tanınmış birçok iş makinası üreticisinin katılımına da ev sahipliği yapan bu önemli organizasyona hem Türk iş makinaları sektörünü en iyi şekilde tanıtmak, hem de yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip edebilmek adına tüm firmalarımızı davet ediyorum" dedi.

Her iki yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen BICES fuarı, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında Pekin Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 30'a yakın ülkeden yaklaşık 1500 katılımcıyı ve 70 ülkeden 125 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuar, İMDER'in kardeş kuruluşu Çin İş Makinaları Derneği (CCMA) ile devlet kurumları tarafından düzenleniyor. Dünyanın en büyük iş ve istif makinesi pazarı olan Çin'in en büyük yerel iş makineleri fuarı olan BICES'te iş, inşaat ve madencilik makineleri sergilenecek.

YÜZDE 10 BÜYÜME BEKLENİYOR

Çin iş makineleri sektöründe bu yıl sabit yüzde 10'luk pazar büyümesi beklendiğini dile getiren İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, Çin pazarının önemini şu sözlerle anlattı:

"Çin, dünya iş ve istif makineleri sektöründe büyüme oranı en yüksek olan pazar. 2016-2017 yılları arasında yüzde 45 büyüdü. Geçen yıl dünya piyasaları açısından çok zorlu geçti ancak Çin iş makineleri sektörü 2018'de bile önceki yıla kıyasla yüzde 25 artış kaydetti."

PROJE YILINDA İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK

Çin hükümeti 2019 yılında 127 milyar USD değerinde yeni demiryolu projesi, 35 milyar USD değerinde 300 yeni belediye projesi ve 19 milyar USD değerinde altyapı projesi gerçekleştireceklerini açıkladı. Bu projelerin yanı sıra eğitim, kültür ve sağlık alanlarındaki yenilikleriyle de hükümetin 2019 yılını projeler yılı ilan ettiğini hatırlatan Özgen, ülkedeki toplam proje sayısının geçen yıla göre yüzde 24 oranında arttığına dikkat çekti. Bu proje artışıyla birlikte batı menşeili makinelere duyulan ihtiyaç ve satın alma eğiliminin arttığını da dile getiren Özgen, "Dolayısıyla Çin'de kayda değer bir iş ve istif makineleri ithalat oranı söz konusu. Bu da üretici firmalarımız için önemli bir pazar edinme ve ihracat yapma imkânı doğuruyor" dedi.

YABANCI YATIRIMCILARA KOLAYLIK

Çin Parlamentosu'nun, ülkeye yapılan yabancı yatırımlara ilişkin yeni bir yasayı onayladığına işaret eden Özgen, "Bu yasa ile yabancı şirketler için şeffaf bir ortam yaratılarak, ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketlerin karşılaştığı güçlüklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Hükümet müdahalesini kaldıran yasa taslağı 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek" bilgisini verdi.

SON TEKNOLOJİYE SAHİP ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Türk firmalarını Eylül ayında BICES'te 'yüz göstermeye' davet eden İMDER Başkanı Merih Özgen, sözlerine şöyle devam etti:

"15'inci BICES, sektördeki büyük oyuncuların boy gösterip, son teknolojilerle donanmış ürünlerini sergileyeceği bir fuar olacak. Biz de fuarda üyelerimizle hem Türk iş makinelerini güçlü şekilde temsil edeceğiz, hem de Avrupa, Uzakdoğu ve dünya pazarlarının eğilimlerini takip edeceğiz. Üyelerimizden E-Berk Makina, Hidromek, MST İş Makinaları ve Titan Makina BICES Fuarı'na katılarak inovatif ürünlerini Uzakdoğu pazarında tanıtacaklar. BICES Fuarı, aynı zamanda İMDER'in talebi ve Makine İhracatçıları Birliği'nin destekleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı 'Milli Katılımı Desteklenecek Fuarlar Listesi'nde yer almaktadır. Bu kapsamda katılımcılar; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderleri için Bakanlık'tan destek alabilmektedir. Türk milli katılım alanında yer almak isteyen firmalar için başvuru süreci devam etmektedir. Tüm üretici firmalarımızı Pekin'de 'yüz göstermeye' davet ediyorum."

Kaynak: Bültenler