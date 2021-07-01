İmar Planı Değişikliği İlanı Haziran 2021
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İmar Planı Değişikliği İlanı Haziran 2021

İmar Planı Değişikliği İlanı Haziran 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

İ L A NBelediye meclisimizin 11. 06. 2021 tarihli toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 1 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konu aşağıya çıkartılmıştır.

İ L A N

Belediye meclisimizin 11. 06. 2021 tarihli toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 1 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konu aşağıya çıkartılmıştır.

İlimiz, Batıkent Mahallesi, 7106 ada 10 parselde bulunan Sosyal Tesis (Huzurevi)'in E=1. 00 4 kat olan yapılaşma koşullarının yapılacak projeye göre E=1. 50, 5 kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11. 06. 2021 gün ve 142 sayılı kararı Değişiklik no: 2021-033 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN: UİP-4252- ile 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 11. 06. 2021 tarihinde onanarak 01. 07. 2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

İLAN OLUNUR 01. 07. 2021

Kaynak: Habermetre

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