İmamoğlu: Terörist ise tut kulağından götür

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Devletin Twitter'dan soruşturma izni vererek, başlatmasına ilk kez şahit oluyorum. Sayı verip hükümde bulunuyorsunuz, sonra teftiş başlatıyorsunuz. Terörist ise tut kulağından götür at hapse" dedi.

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu 11 büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve belediye başkanları açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca İBB ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu gerekçesiyle teftiş başlatılmasıyla ilgili, "Teftiş doğaldır. Bizler CHP'li belediyeler olarak teftiş edilmekle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Belediyelerimiz teftiş edilmiştir, edilecektir. Ancak Sayın İçişleri Bakanının terörle ilgili mücadelesini buradan biz ona öğretecek değiliz; fakat yanlış giden birtakım hususları anlatmak isterim. İçişleri Bakanlığı'nda oturan zat 12 Aralık günü TBMM'de konuşma yaptı ve İBB'de tam 557 terörist olduğunu iddia etti. Bir gün önce yaptığı konuşmasında Türkiye'de toplam terörist sayının 160 olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı.