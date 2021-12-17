İmamoğlu: Para politikasında birinci temel kural güven - Haberler
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İmamoğlu: Para politikasında birinci temel kural güven

İmamoğlu: Para politikasında birinci temel kural güven
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Politika

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti.

İSTANBUL (DHA) - CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, "Para politikasında birinci temel kural güven. Yüzde 80- 90 oranındaki ürünlerin çoğu ithal ise dövizi frenleyeceğim diyemezseniz" dedi.

Kayseri'de düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için kentte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Hunat Camii'nde kıldıktan sonra 27 Mayıs ve Kazancılar çarşı esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi. Bir esnafın "Sonumuz ne olacak" sorusuna İmamoğlu, "Döviz dediğin şey asrın para politikasıdır. Para politikasında birinci temel kural güven. Yüzde 80- 90 oranındaki ürünlerin çoğu ithal ise dövizi frenleyeceğim diyemezseniz. Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur. Ben ailem nedeniyle esnaflık yaptım. İşletmeyi açarken aldığın mal, hesaplar, kasaya koyacağın insan. Her şeye titiz davranırsın. Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın. En doğru insanı oturacaksın. Şu an ülkede böyle bir sorun var" dedi.Şekerleme üzerine işletmesi bulunan bir esnaf ise İmamoğlu'na, "Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var" dedi. İmamoğlu ise "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş" cevabını verdi.


İmamoğlu: Para politikasında birinci temel kural güven

İmamoğlu: Para politikasında birinci temel kural güven

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