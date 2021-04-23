İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste
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İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 23 Nisan törenin özensiz yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya tepki gösterdi. Tören sonrası açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesi burada. Beyoğlu Belediyesi'yle çelenk koyma töreni yapıyorsun. Paran yoksa valilikten iste, yoksa büyükşehirden iste. Zavallı" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim'de düzenlenen törende gergin anlar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya tepki gösterdi.

İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste

"PARAN YOKSA BÜYÜKŞEHİRDEN İSTE"

Törenin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bir süre sohbet eden İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesi burada. Beyoğlu Belediyesi'yle çelenk koyma töreni yapıyorsun. Paran yoksa valilikten iste, yoksa büyükşehirden iste" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste

"23 NİSAN'LA İLGİLİ TEK CÜMLE ETSENE"

Açıklamasının devamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü için "Zavallı" ifadesini kullanan İmamoğlu, şöyle devam etti: "Sabahın köründe yapıyorsun, zaten sokağa çıkma yasağı var. Bari 10.00'da yap. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyeti değil ki… 23 Nisan'la ilgili birkaç cümle etsene. Milli egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili…"

İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste
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