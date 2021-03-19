İmamoğlu'nun "Seni bulurum" dediği Kıbrıs Gazisinin oğlu Yılmaz: "Ben buradayım"

Kıbrıs Gazisi oğlu eski İSMEK çalışanı Mustafa İlker Yılmaz'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'nde verdiği tepki ve aldığı cevap kamuoyunda yankı uyandırdı. Saraçhane'deki başkanlık binası önünde açıklama yapan Yılmaz, "Ben kalkıp oraya şov yapmak için gitmedim. Benim elimde evraklarım var. Sürecim zaten devam ediyor. Ben buradayım. Beni bulmak isteyen bulur" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı tören düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktığı sırada gazi yakını olduğunu söyleyen Mustafa İlker Yılmaz, İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yılmaz'ın "Burası Pervin Buldan ile çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" sözlerine İmamoğlu, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz, seni araştırır bulurum" diye cevap verdi.

Yaşanan olay ve sarf edilen sözler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Mustafa İlker Yılmaz'a "Beni bul" etiketiyle destek verdik. Yılmaz, gelen olumlu ve olumsuz tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde açıklamada bulundu. İSMEK'te öğretmenlik yaparken işten çıkarılmasından söz ederek hakkındaki iddiaları yanıtladı.

"Sosyal medya üzerinden destek olan herkese teşekkür ederim"

Mustafa İlker Yılmaz konuşmasında, "18 Mart Şehitlerimizi anma gününde İBB Başkanı tarafından yapılan samimiyetsizliğe bir gazi yakını olarak tepkiye başkanın 'Seni bulurum' sözlerine 'Beni bul' etiketiyle sosyal medya üzerinden destek olan herkese teşekkür ederim. Bu yaşanan üzüntü verici olayı ve olayın oluş şekli üzerine yapmış olduğum 5 dakikalık röportajda arz ve izah ettim. Ancak bu konunun tamamen kişiselleştirilerek şahsıma yönelik sosyal medya üzerinden yürütülen algıyla 'İSMEK ve provokatöre kaç para verdiniz' etiketiyle ve ya telefonuma mesajlaşma uygulamaları üzerinden ve ya benzeri adlar altında açılan hesaplardan gönderilen tehdit, hakaret ve saldırıları ve başkanın konuşmasında beni hedef göstererek insani yönü ağır basan bu tepkimi 'münasebetsiz girişim' olarak nitelendirmede bulunmasını asla kabul etmiyorum" dedi.

Kendisi hakkında söylenen sözlere daha fazla cevap vermeyeceğini ifade eden Yılmaz, tehdit, küfür ve hakarette bulunanlara karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını sözlerine ekledi.

"Ben bunu haysiyetsizlik addederim"

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun İSMEK'teki görevine iadesiyle ilgili vermiş olduğu tavsiye kararını gösteren Yılmaz, "Buna da uymayacaklarını söylediler. Merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde vesayet yetkisi vardır. Bu anayasanın 127'nci maddesinin 5'nci fıkrasında geçiyor. Burada şehit ve gazi yakınları ile ilgili bir müktesebat var. Uygulamada birlik var. 'Beni bakanlığın işine iade edebilirsin' diyor. Benim Valiliğim, 'öğretmenlik talebine ilişkin gerekli hassasiyeti göster' diyor. Kamu denetçiliği kurumumuz işe iade kararıyla ilgili tavsiye kararı veriyor. Süresi içinde işlem tesis etmiyor. Benim bununla alakalı açılmış olan ve yürütülmekte olan bir davam var. Ben bunu haysiyetsizlik addederim. Ben bununla ilgili gelmedim" dedi.

"Gelen de yok, bulan da yok"

Gara'daki şehitler için dua etmek amacıyla Şehitliğe gittiğini söyleyen Yılmaz, "Onlardan şefaat istemeye geldim. Kişi karşısındakini kendisi gibi bilirmiş. Kendisiyle beni karıştırmasın. Şehitlerimizin aziz hatırasına dua etmek, onlardan şefaat talep etmek için geldim. Bu inançta olan bir insanım. Ben kalkıp oraya şov yapmak için gitmedim. Benim elimde evraklarım var. Sürecim zaten devam ediyor. Ben buradayım. Beni bulmak isteyen bulur. Evraklarım kendilerinde. Telefonum da, adresim de belli. Gelen de yok, bulan da yok. Bunu daha fazla devam ettirmesinler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı