İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt

Evsiz vatandaşların yerleştirildiği kampı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın "Sizi Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" şeklindeki sözlerine "Benim umudum burada sağlık olmanız ve size kalıcı çözüm bulmamız" diyerek karşılık verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, soğuk kış günlerini sokakta geçirmemeleri için korumaya alınan evsiz vatandaşları, Florya'daki kampta ziyaret etti. Burada açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasını, sokakta yatmasını kaldıramayız" dedi.

TALEP VE SORUNLARI DİNLEDİ

İkişer kişilik kulübelerde kalan bazı vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, onlardan gelen sorunları ve talepleri dinledi. İmamoğlu, gelen istekleri, kendisine tam kadro eşlik eden İBB üst yönetimine iletti. İmamoğlu ve kamp sakinleri arasında ilginç diyaloglar da yaşandı.

"SİZİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ"

İmamoğlu, bir kamp sakininin, "Her şey çok güzel olacak ve oldu da. Ben, sizi sürekli takip ediyorum. Her şeyiniz mükemmel. İnşallah sizi, ileride cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz. Umudum benim, o şekilde. İnşallah siz bizim fenerimizsiniz" sözleri üzerine, "Benim umudum ne biliyor musun şu anda: Bir; burada sağlıklı olmanız. İki; size kalıcı bir çözüm bulmamız. Çalışacağız; siz de çaba göstereceksiniz. Biz, hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasını, sokakta yatmasını kaldıramayız" dedi.