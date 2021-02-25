İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt

Dün akşam AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Kanal İstanbul açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı, diğer adımlar için de gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler" diye konuştu.

"İSTANBUL 1'DEN BÜYÜKTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası tüm gözler bu projeye en çok karşı çıkan isimlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. İSKİ'nin Ataköy'de başlattığı atık su tüneli inşaatını gerçekleştirecek TBM cihazının yer altına indirilme törenine katılan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerine de yanıt verdi. 23 Haziran seçimlerini hatırlatan İmamoğlu, "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı'na "İstanbul ile inatlaşmayı hâlâ kendisine marifet görenlere 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul 1'den büyüktür" ifadeleri ile seslendi.

DAHA ÖNCE DE "YAPILMAYACAK" DEMİŞTİ

İmamoğlu daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız" şeklindeki sözlerine şu sözlerle yanı vermişti: "Çok net ifade edeyim ki; 'son' tanımı doğru. Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü; İstanbul'un sonu gelmesin diye, İstanbul'un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek."