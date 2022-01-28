İmamoğlu'ndan bakanlara eleştiri: Fotoğrafta ben niye yokum, bizimle yan yana gelmeye korkuyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İbb ) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında İstanbul'da 24 Ocak Pazartesi yaşanan yoğun kar yağışı, çalışmalar ve İbb'ye yönelik eleştirilere ilişkin açıklamalar yaptı.

İMAMOĞLU'NDAN KARAİSMAİLOĞLU'NA: BAKAN BEY 'BİZİ-SİZİ' SEVENLERDEN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İbb'ye yönelik açıklamalarını eleştiren İmamoğlu, "Bakan bey o da ne yazık ki bazı söylemlerin esiri olmuş 'bizi-sizi' sevenlerden sayın bakan, çok seviyor onu. İstanbul'dan dertlenmekten bahsediyor bana bunu en son anlatacak insanlardan biridir. Ne yapalım onlar da siyasetin esiri" diye konuştu.

"BU FOTOĞRAFTA İMAMOĞLU NEREDE?"

İstanbul'da karla mücadelenin devam ettiği dakikalarda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında yan yana açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, yayına 3 ismin yer aldığı fotoğrafla çıkıp "Bu karede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nerede? Bizimle yan yana gelmeye korkuyorlar. Ben o dakikalarda AKOM'da karla mücadele ediyordum" ifadesini kullandı.

"YEMEĞİ İPTAL ETMEYİ DÜŞÜNDÜM ANCAK BÜYÜKELÇİNİN GELDİĞİNİ ÖĞRENİNCE GİTTİM"

Kar yağışının yaşandığı gece Sarıyer'de bir balıkçı restoranında yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili de konuşan İmamoğlu, "Yemeği iptal etmeyi düşündüm, ancak büyükelçinin geldiğini öğrenince gittim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bakan bey o da ne yazık ki bazı söylemlerin esiri olmuş 'bizi-sizi' sevenlerden sayın bakan, çok seviyor onu. İstanbul'dan dertlenmekten bahsediyor bana bunu en son anlatacak insanlardan biridir. Ne yapalım onlar da siyasetin esiri. İstanbullu büyük oranda evine erişmiştir, öncekinden daha az sorun yaşandı. Hatamız olmaz olur mu? İnsanların hatası olur, eksiği olur. Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu.

''İSTANBUL DEMEK TÜRKİYE DEMEK''

İBB başkanı olmak bir kere dünyanın ilgisini çeker. İstanbul demek zaten Türkiye demek. Hatta siyasi espriyi burada dile getirelim. Az önce birçok beyanatını dinlediğimiz cumhurbaşkanımızın da bir beyanatı var 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.' İstanbul tarihinde bu kadar yabancı ülke misyon şefleriyle bu kadar kısa sürede görüşme yapmış başka başkan yoktur diye düşünüyorum. Görüşmediğimiz dünya ülkesi kalmadı. Böyle bir ortamda İngiltere Türkiye'nin en yoğun ticari ilişkileri olan ülkelerin başında geliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞMESİNE DE DEĞİNDİ

İngiltere büyükelçisi bizim makamımızda ziyarete geldi. Aralık başında. Orada böyle bir hafif de bir iyi ilişki teması üzerinden böyle bir görüşmeyi o gün konuştuk. Şöyle konusu geçti bir yemek yiyelim. İstanbul'da hatta balıkçıyı bile belirleyerek, bir Karadeniz vesaire üzerinden balıkçıyı bile belirleyerek böyle bir yemek konuştuk. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı. Ve biz rezervasyon yaptığımız restoranlara gidenler bilir camları açıktır, en açık yerinde , bunun girildiği yoktur ki. Kaldı ki yan masamızda oturan bir aile var.''

''YEMEĞİ ERTELEMEK AKLIMDAN GEÇTİ AMA İNSANİ DÜŞÜNDÜM''

''Çirkin olan şey oradan bir fotoğraf çekilmesi. Oradaki bir vatandaş çekmiş, siyasi girintileriyle ilgili başka detaylar da var şimdi o konuya girmeyeceğim'' diye sitem eden İmamoğlu şöyle devam etti;

''İşlerimizi AKOM'da yola koyduktan sonra gidişi normal karşıladım. 8 civarı yemekten kalktık yolda karın daha da yoğunlaştığını gördük eşimle AKOM'a geçtik. Bizim trafiğimiz bu yani burada bunu bir kusur yerine koymak... Ha şu tartışıldı, bir fotoğraf çekildi, işin içerisinde başka kumpaslar var ama bu konuya girmiyorum. Siyasi tarafına da girmiyorum. Bir siyasetle ilintisi olan kişi tarafından çekilmesi, kime gönderildiği her detayı biliyorum. Ya ben umursamadım. İkincisi sayın büyükelçisi masada. Bir de karın arasına bu açıklamayı yapacağım! Ben AKOM'dan ayrılıp geçtim zaten yemeğe. Yemeği ertelemek aklımdan geçti ama çok insani düşündüm. Öyle zor durumdasınız ki, hatta biz bizden erken geldiği haberini aldık."