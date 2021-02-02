İmamoğlu'ndan peş peşe Boğaziçi tweetleri: Sorumluluğumu yerine getireceğim
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İmamoğlu'ndan peş peşe Boğaziçi tweetleri: Sorumluluğumu yerine getireceğim

02.02.2021 00:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:46

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanması ve Kabe fotoğrafı saygısızlığına ilişkin yapılan tutuklamaları protesto eden bazı eylemcilerle ilgili peş peşe tweet atan İBB Başkanı İmamoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini misafir edip ve bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması ve üniversite önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yapılan tutuklamaları protesto eden bir grup eylemciyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DİYALOĞUN SAĞLANMASINI TALEP ETTİM"

İmamoğlu, ''Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi'ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Diyaloğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nda peş peşe Boğaziçi tweetleri: Sorumluluğumu yerine getireceğim

"MİSAFİR EDİP DİNLEYECEĞİM"

Gençlerle dialog kanalları asla kapatılmamalı diyen İmamoğlu, ''Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane'de misafir edip dinleyeceğim ve bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim'' dedi.

159 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Valilik gece saatlerinde yaptığı açıklamada, toplam 159 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108), Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde önünde, üzerinde Kabe figürü olan bir resmin yere serilmişti. Tepki çeken olayın ardından soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu tutuklamalar sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı öğrenciler, tutuklamalar sonrası bugün protesto eylemi çağrısı yaptı. İstanbul Valiliği ise çağrı sonrası, "eylem yasağını" hatırlatan bir açıklama yayımladı.

Yazılı açıklamada, 5 Ocak 2021 tarihinde alınan kararla koronavirüs salgını gerekçesiyle toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, açık hava toplantısı gibi etkinliklerin 1 ay süreyle yasaklandığını hatırlatılarak şu açıklama yapıldı:

"Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Bahsi geçen etkinlik çağrıları, halihazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır."

İmamoğlu'ndan peş peşe Boğaziçi tweetleri: Sorumluluğumu yerine getireceğim
Haber Yorumları (2)
ÇARŞI: Buda kendini nimetten sayıyor
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KAY KENARI: sağda köşede kumda oyna
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500
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