İmamoğlu'na Bebek ziyaretinde sürpriz çıkış: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor - Haberler
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İmamoğlu'na Bebek ziyaretinde sürpriz çıkış: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel
İmamoğlu'na Bebek ziyaretinde sürpriz çıkış: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'taki Türkan Sabancı Bebek Parkı'nı ziyaret ettiği sırada bir vatandaşın "Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız, trafik yürümüyor" tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşa cevap veren İmamoğlu ise "Yok eski haline bırakamayız. Yürüyor" dedi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki heyetle birlikte Türkan Sabancı Parkı'na gerçekleştirdiği ziyarete bir vatandaşın trafik tepkisi damga vurdu. Beşiktaş'taki trafikten şikayetçi olduğunu belirterek "Eski haline bıraksaydınız, yürümüyor" diyen vatandaşa Başkan İmamoğlu'ndan "Yok bırakamayız, yürüyor" yanıtı geldi.

Beşiktaş'ta bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı parkı gezdi.

Bu sırada vatandaşlardan biri İmamoğlu'na Beşiktaş'taki düzenlemeyle ilgili tepki gösterdi. Vatandaş, Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyerek, 'Eski haline bıraksaydınız. Şu anda kilitlendi yürümüyor, günün her saati kapalı' sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na şikayetini dile getirdi.

İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirerek, 'Yok eski haline bırakamayız. Ölçümlerimiz var, yürüyor' dedi. Bu sözlere karşı çıkan vatandaş ise 'Ben yaşıyorum orada, siz yaşamıyorsunuz. Lütfen geçin oradan' diyerek karşılık verdi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: İmamoğlu'na Bebek ziyaretinde sürpriz çıkış: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor - Haberler
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