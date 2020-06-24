İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna çıkıştı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yaşanan sel felaketi sonrası bölgede yaptığı incelemeler esnasında; kendisine "Uyarılar yapılıyordu, tedbir aldınız mı?" sorusunu yönelten muhabire, "20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Vatandaşlara gerekli yardımın yapılacağını belirten İmamoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"TEDBİR ALDINIZ MI?"

İmamoğlu, incelemeler sırasında CNN Türk muhabirinin sorduğu, "Uyarılar yapılıyordu, tedbir aldınız mı?" sorusuna "Nasıl bir tedbir mesela sorduğunuz? Yağmuru durduramayız biliyorsunuz. Ama biz bu sorunu çözeceğiz. 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin" şeklinde yanıt verdi.

"ALTYAPI SORUNUNU KALICI OLARAK ÇÖZMEMİZ LAZIM"

Öte yandan İmamoğlu, "Bizim tam da bugün İstanbul'da 38 noktada başlattığımız çalışmalardan biri de buraydı. Şantiyeler kuruldu çalışmalar başladı. İstanbul'un kronik hale gelmiş noktalarından biri de Haramidere. Altyapı sorunu yaşanıyor ve bunun gibi birkaç noktada da su baskını riski var. Yaklaşık bu sorun burada 15-20 yıldır yaşanıyor. Bu sorunu inşallah bu yaz halledeceğiz. Kalıcı olarak bu sorunu çözmemiz lazım." diye konuştu.