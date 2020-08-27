İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık Başakşehir Sular Vadisi'nde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Belediyesi'ne ait kadın aktivite merkezinin çalışanlarının kendisi geldiği için kepenkleri kapatıp merkezi boşaltmalarına isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Sular Vadisi'nde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında vadi içinde faaliyet gösteren Başakşehir Belediyesi'ne ait Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin çalışanları İmamoğlu'nun geldiğini duyunca kepenkleri kapatıp, merkezi boşalttılar. Olaya tanık olan İmamoğlu, "Yazık. Bu talimatı veren akla yazık. Bu, bir talimat. Kim verdi onu, bilemiyorum ama o akla yazık. 'Çabuk! Boşaltın orayı, İmamoğlu geliyor!' Böyle bir bakış yani" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

6 KİLOMETRELİK HATTI YÜRÜDÜ

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'deki Sular Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 6 kilometrelik hattı yürüyerek kat eden İmamoğlu, vadi içindeki kreş inşaatı, pazar alanı ve Bahçe Market'i gezdi. İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Şengül Altan Arslan ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

"YERİNDE GÖRMEK İSTEDİM"

İmamoğlu, geziyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Sular Vadisi, kıymetli bir yeşil aks oluşturmuş burada. Ancak günün sonunda; oluşan yanlış kullanımlar, usulsüz devirler, usulsüz tahsisler burada aslında muazzam bir kamu zararı oluşturmuş ve alan kirliliği yaratmış. Bu tür yerlerde siyasi malzeme yerine, toplumun nasıl faydalanacağı konusunda iş birliği şart. Buranın başlangıcında KİPTAŞ var. Dönemsel bu geçişi de bir marifet kabul edip, siyasi zeminde bir değerlendirme biçiminde tavır alan bazı arkadaşların yüzünden ne yazık ki, ciddi anlamda kötü kullanımlar, bir nevi kamu malına çökme gibi hususlar var. Bunları yerinde görmek istedim" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANINI DAVET ETTİK, GELMEDİ"

"Sular Vadisi Eylem Planı" çalışması hazırlayacaklarını belirten İmamoğlu, "Baştaki iyi niyete, güzel imalata dair minnet duygularımı iletiyorum ama ona bile ihanet edilmiş. Sular Vadisi'ni kamunun kullanımında, hiçbir kaybı olmayacak. Birinin adına okul yapılmış, o başkasına vermiş. Hâlâ o kayıp dönemin tesirleri var burada. Biz burayı hızlıca hem İBB hem Başakşehir Belediyesi, Sayın Başkan'ı davet ettik, gelmedi. Ortak akılla bir yol yürüyüşü tahsis edeceğiz. Bakın çocuklarımıza kreşimizi yapıyoruz. Ora da bir derneğin işgalindeydi. Anlaştık, uzlaştık" diye konuştu.

KEPENKLER İNİNCE TEPKİ GÖSTERDİ: YAZIK

İnceleme sırasında dikkat çekici bir olay da yaşandı. Başakşehir Belediyesi'ne ait Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) çalışanları İmamoğlu'nun geldiğini duyunca merkezi boşalttı. Kepenkleri kapatan çalışanlar, bölgeden uzaklaştı. Olaya tanık olan İmamoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Yazık. Beylikdüzü'nde başkanken gideceğim İSMEK'lerde de Allah bakıyorsun koşa koşa kapılar kapanıyor. Ben, bunları yaşadım. Yazık; kadınlara yazık yani. Bu talimatı veren akla yazık. Bu, bir talimat. Kim verdi onu, bilemiyorum ama o akla yazık. 'Çabuk! Boşaltın orayı, İmamoğlu geliyor!' Böyle bir bakış yani."