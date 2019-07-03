İmamoğlu: "İmkan olsa Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim"

İmamoğlu, HDP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

İSTANBUL - Halkların Demokratik Partisi İstanbul İl Başkanlığı ziyareti sonrası basın mensuplarının "Hapishanedeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek ister misiniz?" şeklindeki sorusuna cevap veren İmamoğlu, "Elbette ki imkan olsa ziyaret etmek isterim ama dediğim gibi bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti ziyaretleri kapsamında Halkların Demokratik Partisi İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. İl başkanlığında Halkların Demokratik Partisi İstanbul Eş Başkanları Cengiz Çiçek ve Esengül Demir ile görüşen İmamoğlu, görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da tüm siyasi partilerle bir arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreci yönetmek, bir arada düşünmek, tartışmak, konuşmak, bu bağlamda bir iş birliğini istediğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda HDP'yi bugün ziyaret ettik. Eş başkanları bizi ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İmkan olsa Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim"

Gazetecilerin, "Seçim sürecinde hapishaneden size destek çağrısında bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eder misiniz?" şeklindeki sorusunu cevaplayan İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar bizim için elbette çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Yani tutuklu ama niçin tutuklu? Ben bunu anlamak istiyor, herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin biran önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken oluşturulan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Daha dün değil evvelsi gün bir Ergenekon süreci yaşandı ve o süreçte intihar edenleri biliyoruz. O süreçte hayatlarını kaybedenleri biliyoruz. O süreçte yaşamlarının, ailelerinin hayatlarının değiştiğini biliyoruz. Bu kadar hukuka aykırı düzenin insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir. Hiç kimse kabul edemez. Vicdana, hukuka, adalete sığmayan işler bu işler. Bu bakımdan elbette ki imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama dediğim gibi bazı ziyaretlerle ilgili, biliyorsunuz kurallar var. Bizim millet vekilimiz var hapiste. Eren Erdem. Suçu ne? Niye tutuklu mesele. Onun gibi başka vekiller var, gazeteciler var. Bunlar suçluysa suçunu ortaya koyun. Değilse, eğer bir yargılama süreci varsa bırakın tutuksuz yargılayın. Bu kadar net ve basit bir talep yani. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur. Hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA