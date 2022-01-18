İmamoğlu bizzat paylaştı! Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılı 'Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nda 'Askıda Fatura' projesiyle dereceye girdiklerini açıkladı. Bu yarışma sonucunda İBB'nin kasasına ödül olarak 1 milyon dolar girecek. İmamoğlu, ödülün askıda fatura projesinin dünya genelinde yayılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

2021 yılı 'Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nda 'Askıda Fatura' projesiyle boy gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne güzel haber geldi. 361 şehir arasından ilk 15'e giren İBB, 1 milyon dolar değerindeki ödülün de sahibi oldu. Uluslararası üyelerden oluşan jüri tarafından verilen ödül "Bazı belediye başkanları şehirlerinin en kritik sorunlarının üstesinden gelmek için cesur adımlar attı" ifadesi ile duyuruldu.

"TÜM DÜNYA KENTLERİNE YAYILACAK"

Ödülü, "Size çok güzel, çok sevindirici bir haberim var" diyerek duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle devam etti: "Askıda Fatura' projemizle 2021 yılı Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nı kazandık. Dünyanın dört bir yanından 631 şehrin katıldığı yarışmada ödüle layık görülen 15 şehir içinde yerimizi aldık. Bu ödülü, geleneklerimizden gelen dayanışma kültürünü teknoloji ile buluşturan Askıda Fatura ile kazandığımız için çok mutluyuz, gururluyuz. Bu ödül sayesinde Askıda Fatura tüm dünya kentlerine yayılacak."

1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE ÖDÜL KASAYA GİRECEK

İstanbul'un, jüri tarafından 1 milyon dolar( Yaklaşık 13 milyon 633 bin 160 TL) ödüle layık görülerek 2021 Bloomberg Küresel Belediye Başkanları yarışmasını kazandığı, 3 Ocak 2022'de İBB proje ekibine bildirildi. Yarışmayı kazanan 15 şehir, 18 Ocak 2022'de Bloomberg Philanthropies'in yürüteceği büyük bir lansmanla basına duyurulacak.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri