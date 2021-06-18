İmamoğlu, Arapgir'de vatandaşlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın davetiyle geldiği Arapgir'de vatandaşlarla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın davetiyle geldiği Arapgir'de vatandaşlarla buluştu. İlçe gezisinde İmamoğlu'na, Ağbaba ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, milletvekilleri Ulaş Karasu, Abdurrahman Tutdere, Gürsel Erol, Polat Şaroğlu ile CHP PM üyesi Eren Erdem İl Başkanı Enver Kiraz, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hemşehrimiz Erdem Aslanoğlu ve Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Akşahin eşlik etti.

Vatandaşlar, ilçe girişlerinde karşıladıkları heyete sevgi gösterilerinde bulundu. Farklı noktalarda İmamoğlu'nun yolunu kesen bazı vatandaşlar, heyete reyhan şerbeti ikram etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdiği Arapgir ziyaretinde bir kısım sorunlarına çözüm olacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Arapgir Belediyesi'nin kardeş belediye olması nedeniyle bazı projelere destek konusunda katkı sunacaklarını belirten İmamoğlu, Arapgir'i tanıdığını ve Arapgir'in tarihi ve kültürel zenginliğinin takdire şayan olduğunu; açılış değil açılışlar yapacaklarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu biz dizi ziyarette bulunmak ve bazı ilçe belediyeleri ile "Kardeş Belediyecilik" kapsamında vereceği destek konularını görüşmek üzere geldiği bir günlük Malatya'daki programın ardından Arapgir'e geldi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, CHP Meclis üyeleri, CHP ilçe yönetimi ile vatandaşlar tarafından karşılanan İmamoğlu, ilçe merkezinde Belediye Binası önünde vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.

800 YILLIK CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ

İmamoğlu, Arapgir'de bulunan Onar Köyü'nde bulunan ve Türkiye'de bilinen en eski Cemevi olan, "Büyükocak Cemevi"ni de ziyaret etti. İmamoğlu, 1224 tarihinde inşa edilen ibadethaneyle ilgili köy sakinlerinden bilgi aldı.

Ağbaba ve İmamoğlu'nun Cemevi içinde bulunan, ellerin birleşmesi durumunda günahsız olunduğuna inanılan ve "İnsaf Direği" olarak adlandırılan direğe sarılmaları ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Heyet, Cemevi ziyaretini, köy sakini Himmet Kaygusuz'un okuduğu duayla noktaladı. Cemevi çıkışında vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, tarihi ibadethanenin ihtiyaçları için gereken bütün desteği vereceklerini belirtti.

"İSTANBUL, TÜRKİYE DEMEK"

İmamoğlu "İstanbul, Türkiye demek. İstanbul, Türkiye'nin her yerinden insanların geldiği ve oluşturduğu, dünyanın en güzel kenti. Ama sorumlulukları var. İstanbul güzel şeyler üretirse, Türkiye de üretiyor. İstanbul'da işler yoluna giriyorsa, Türkiye'de de işler yoluna giriyor. Onun için bizim sorumluluğumuz çok büyük. İstanbul'da çok büyük işlere imza atıyoruz. Çok çalışıyoruz ekip arkadaşlarımla. 14 belediye başkanı arkadaşımla, İstanbul'un her noktasında, çok güzel işler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"BAHANEMİZ OLMADAN, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Yapacak çok işleri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "O kadar çok işimiz var ki. İşimizi yaparken, bir de arkamızdan tutup, yapmamamız için çekenler de var. Ama bilmiyorlar ki, o bir avuç insan bizi böyle arkaya çekiyor ya; bizi milyonlarca insan ileriye çekiyor, ileriye çekiyor. Hala bunu anlayamadılar. Yani bizi yıldıramazlar. Bahanemiz olmadan, çok çalışacağız. İstanbul'da çok güzel işlere imza atacağız. Bu güzel imzamızı, Anadolu'nun da her yerine yaygınlaştırma konusunda güzel işleri birlikleri yapacağız. Türkiye'mizin önü açık. Milletimizin önü açık. Asla umudunuzu kaybetmeyin. En zor koşullarda bile, en üst seviyede dayanışma gösterin. Çok güzel günler bizleri bekliyor. İstanbul'da olduğu gibi, bütün Türkiye'de de her şey çok güzel olacak" dedi.

BAŞKAN CÖMERTOĞLUNDAN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

İmamoğlu'nu ilçemizde ağırlayan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ziyareti ve verdiği desteklerden dolayı İBB Başkanı'na teşekkürlerini sundu. Vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, yaptığı konuşmalarda, özetle şunları dile getirdi: "Bu sıcaklığınız, aslında ülkemizin her karış toprağındaki sıcaklığı hissettiriyor. Türkiye'miz o kadar güzel bir ülke ki, insanları o kadar güzel insanlar ki… Bu milletin arasına dönem dönem bazı nifak tohumlarını sokmak isteyenler, bazı zorluklar çıkartmak isteyenler, insanları birbirinden ayrıştıranlar, ötekileştirenler şu güzel nimetin farkında değiller ya; ben vallahi onlara acıyorum. Allah, onlara akıl versin. Ben; bu toplumun, bu milletin kendi değerlerine, topraklarına, insanına, yurduna, vatanına, bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'üne olan o güzel düşkünlüğüne hayranım." dedi.

Kaynak: Bültenler