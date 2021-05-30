İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı

Amasya'da bir cami imamı, aynı camide görevli müezzini sabah namazı sonrası ağır şekilde darbetti. Kafasına 10 dikiş atılan müezzinin şikayetçi olduğu imam hakkında adli ve idari soruşturma açıldı. Olay, valiliğe gönderilen "ihbar" e-postasının sosyal medyaya düşmesiyle ortaya çıkarken, Diyanet-Sen Amasya Şubesi Başkanı Mehmet Topal olayın kamuoyuna yansıması sonrası imam ve müezzini evlerinde ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Amasya Bayazid Paşa Cami imamı B.S., aynı camide müezzin olarak çalışan Y.S.A'yı cami içinde öldüresiye darp etti. Geçen hafta sabah namazı sonrasında gerçekleşen olay sonrası kafasına 10 dikiş atılan Y.S.A'ya 10 gün rapor verildi.

İMAM HAKKINDA ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, imam B.S.'ın Amasya merkezde bulunan Bayazid Paşa Cami'nde durmadığı, özel işleriyle ilgilendiği ve kavganın da bu yüzden çıktığı iddia edildi. Darp edilen müezzin, imam hakkında şikâyetçi oldu. Müezzini öldüresiye darp eden ve Diyanet TV'de "Gençlerle camide" isimli programa da konuk olarak katıldığı belirtilen imam B.S. hakkında adli ve idari soruşturma açıldı.

İHBAR MAİLİ SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Olay ise Amasya Valiliği'ne M.Ş. ismiyle gönderilen "ihbar" e-postasının sosyal medyada yer alması ile ortaya çıktı. İhbarda "Caminin güvenlik kameralarından da anlaşılacağı gibi B.S., imam hatiplik görevinden çok özel işleriyle uğraşmaktadır. Cami cemaati de bundan çok şikâyetçidir. Çoğu zaman izin almadan görevini terk etmektedir. Lütfen bu olay da daha öncekiler gibi üstü kapatılmasın" ifadeleri kullanıldı.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Diyanet-Sen Amasya Şubesi Başkanı Mehmet Topal ise olayın kamuoyunda ve sosyal medyada duyulması üzerine yaptığı yazılı açıklamada iki ismi evlerinde ziyaret edip geçmiş olsun dilediklerini ve nasihat verdiklerini söyledi.