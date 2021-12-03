İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi
Son zamanlarda yaptığı değişimlerle adından söz ettiren Safiye Soyman, sosyal medya hesabından 4 farklı saç modelini paylaşarak "Sizce hangisi?" diye sordu. Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan ise "Beşinciyi kullan" yorumuyla herkesi kırıp geçirdi.
Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın fikirlerini alarak estetik operasyonlar yaptıran şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. İmaj değişikliği yapmak isteyen şarkıcı, takipçilerine fikrini sormak isteyince Seda Sayan'dan yorum gecikmedi.
SEDA SAYAN KIRDI GEÇİRDİ
Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından 4 farklı tarzda olan saç modellerini paylaşan Safiye Soyman, "Sizce hangi saç modelini kullanmalıyım?" diye sordu. Kısa sürede binlerce yorum alan Soyman'a en güldüren yorum da arkadaşı Seda Sayan'dan geldi. Arkadaşının paylaştığı saç modellerini beğenmeyen Sayan, "Beşinciyi kullan Safiye" diyerek kahkaha emojileri koydu.
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