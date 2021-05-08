İmaj değiştiren Pınar Altuğ'un son halini görenler tanımakta güçlük çekti

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Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, saçlarını boyatıp imajını değiştirdi. Yüzünde de değişiklikler yaptıran oyuncunun son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti. Hatta birçok sosyal medya kullanıcısı Altuğ'u Hadise ve Deniz Seki'ye benzetti.

Pandemi sürecinde evinde ailesiyle geçiren Pınar Altuğ, bir yandan da çalışmaya devam ediyor. Bir gözlük markasıyla işbirliği yapan ve kendi koleksiyonunu çıkaran Altuğ, ürünlerin mankenliğini de kendi yaptı.

"FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMAYA DOYAMAYACAĞIM"

Yeni işinden önce imaj değişikliğine giden Pınar Altuğ, saçlarını boyattı. Yüzündeki değişimle de dikkat çeken Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir süre fotoğrafları paylaşmaya doyamayacağım sanırım" dedi.

DENİZ SEKİ VE HADİSE'YE BENZETİLDİ

Değişimiyle dikkat çeken oyuncu, şarkıcı Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Altuğ'un her pozda başka birine benzemeye çalıştığını söyledi.

Pınar Altuğ için yapılan yorumlar ise şu şekilde:

İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...