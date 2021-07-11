İlyas Tetik'in intiharın sebebi ortaya çıktı

Keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, geçtiğimiz günlerde sevenlerini ve sanat dünyasını şok ederek yaşamına son vererek, Tarabya'daki evinin çatı katında kendisini asarak yaşamına son vermişti. Tetik'in intiharın sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Temiz Magazin'nin haberine göre; Sanat yaşamında onlarca şarkıya, başarılı yapıma, konsere imza atan Tetik'in intiharının ardından, hem sanat dünyası hem de kendisini tanıyanlar bu ölüme inanamadı... Tetik, dini inançlarıyla bilinen, 5 vakit namaz kılan, namazlarını mesai saatlerinde de gerçekleştirdiği için çalışma arkadaşlarının bu durumun yakından bildiği bir kişiydi. Çevresi, onu tanıyanlar dini bütün biri olarak biliyordu. Cenazesine katılan müzisyen arkadaşları acılarını ifade ederken "Nasıl böyle bir şey yapar. Bize; Allah'ın izniyle işler başlıyor, çok şükür rahatlayacağız" diyordu diye üzüntülerini ifade ediyorlardı...

MUAZZEZ ERSOY: "KEŞKE DERTLERİNİ BİZLERLE PAYLAŞSAYDIN" DEMİŞTİ

Çok uzun yıllardır sahnede ve tv programında birlikte çalıştığı usta sanatçı Muazzez Ersoy, elim olaydan dolayı duyduğu acıyı tarif edemiyor "Haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim" diyordu.

Pandemi nedeniyle çalışamayan müzik çalışanları da için de, sosyal medya kullanıcıları ünlü sanatçılara binlerce eleştiri yapıp, İlyas Tetik'in vefatının çalışamadığı için maddi sıkıntıdan ötürü olduğunu düşünüp "Keşke o söylemeden siz yardım etseydiniz, keşke hatırını sorsaydınız" eleştirileri yapıyorlardı.

Tetik'in vefatının ardından ortaya çıkan acı gerçekler ise kimsenin tahmin edebileceği gibi değil.

İlyas Tetik, görgü tanıkları ve bizimle paylaşılan bilgilere göre, çok büyük miktarda para toplayıp vurgun yapmış! Halk arasında genel olarak "Saadet Zinciri" ya da "Çiftlikbank Vurgunu" olarak nitelenen şekilde, İlyas Tetik kendisini tanıyanlardan ve onların yakın çevrelerinden, tüm birikimlerini alarak, "Kar ortağı" olmayı teklif etmiş! Paralarını bankaya yatırarak ya da başka bir şekilde değerlendirdiklerinde daha az getirisi olduğunu fark eden kişiler de, daha fazla para kazanmak uğruna, "abi" dedikleri İlyas Tetik'in eline tüm birikimlerini bırakmışlar!

"TOPTAN GIDA İŞİ YAPIYORUM" DEMİŞ

İlyas Tetik, kendisini tanıyanlardan ve onların da çevrelerinden "Toptan gıda işi yaptığını belirterek" para toplamış! Bu kişilere ise vaad ettiği, "her ay düzenli bir ödeme."

Kısacası kar ortaklığı.

O belge ve beyanlara göre; 130 bin TL parasını aldığı kişiye ayda 5 bin TL ödeme gerçekleştirmiş, 500 bin TL ve üstü ödeme aldığı kişiye de 20 bin TL üzerinde her ay düzenli ödeme gerçekleştirmiş. Banka faizinden daha çok para kazanan vatandaşlar da, paralarını "iyi ve güvenilir insan" olarak gördükleri İlyas Tetik'in eline bırakmışlar.

İlyas Tetik'le parasını paylaşan şahısların isimleri bizdedir ve isimlerini ve özel bilgilerini sorumlu yayıncılık anlayışımız gereği kapattık.

Banka dekontları ve senetlerden birkaçı:

İlyas Tetik'e elindeki parasının tamamını veren S.Ç. olayı şöyle özetliyor:

İlyas Tetik, intiharından yaklaşık 2 ay önce, düzenli olarak gerçekleştirdiği ödemeleri aksatmaya başlıyor.

Bunu da Tetik'e parasını kaptıran bir başka kişiden öğreniyoruz.

M.Y. yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "İlyas Tetik'i 10 yıldır tanıyorum. 3 sene önce 'kuru gıda alıyorum toptancılara satıyorum birikimin varsa sana da iyi olur' dedi. 20 bin TL verdim. Karımı aldım. Geliyor nasılsa kar payım dedim. Ardından 100 bin ve 150 bin TL daha verdim. Gününde getiriyordu faizi. Teyzemin de 450 bin TL'sini getirdim. 2 ay önce 120 ton pirinç var, pandemiden satamıyoruz, satalım paranı getireceğim diyerek aksama başladı. Ölmeden önce bana 35 bin TL vermesi gerekirken 6 bin TL getirdi. Ölümünden sonra elimdeki senetleri aldım, hanımına getirdim, hanımı 'vallahi billahi haberim yok' diyor. İlyas Tetik bana bir şey olursa hanıma gidersin" demişti.

Görgü tanıkları ve İlyas Tetik'e para kaptıran 100'den fazla kişi olduğu bilgisine ulaştık.

Pek çoğuyla görüşme gerçekleştirdik.

Ulaştığımız bilgilere göre, dolandırılan kişiler şu anda önce İlyas Tetik'in kapısını çalıp "halimiz ne olacak" diyerek ailesiyle görüşüyorlar, ardından da polise ya da savcılığa başvuracaklar.

İlyas Tetik paraları senet karşılığı almış.

17 trilyondan daha fazla bir para toplandığından bahsedilirken, asıl para tutarının ne kadar olduğu, bu paralara ne olduğu, İlyas Tetik'in bu parayı başkalarıyla mı paylaştığı, intihara neden sürüklendiği ise henüz gizliliğini koruyor.

Muhtemelen önümüzdeki günlerde olay açıklığa kavuşacaktır. Polis ve savcıların bu büyük olayla şikayet olmasa bile ilgileneceğini tahmin ediyoruz.

Kaynak: Snob Magazin