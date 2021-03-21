İlyas Salman kimdir? İlyas Salman kaç yaşında, nereli?
Çöpçüler Kralı ve diğer birçok filmiyle tanınan İlyas Salman, son zamanlarda adı gündemde olanlar isimler arasında yerini aldı. İlyas Salman oyunculuğu ile seyircileri kendine hayran bırakırken, hayatı da merak konusu olmakta. İlyas Salman hakkında merak edilenler haberimizde. İlyas Salman kimdir? İlyas Salman kaç yaşında, nereli? İlyas Salman'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilinenleri sizin için derledik. İşte İlyas Salman biyografisi!
Çöpçüler Kralı ve diğer birçok filmiyle tanınan İlyas Salman, son zamanlarda adı gündemde olanlar isimler arasında yerini aldı. İlyas Salman oyunculuğu ile seyircileri kendine hayran bırakırken, hayatı da merak konusu olmakta. İlyas Salman hakkında merak edilenler haberimizde. İlyas Salman kimdir? İlyas Salman kaç yaşında, nereli? İlyas Salman'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilinenleri sizin için derledik. İşte İlyas Salman biyografisi!
İLYAS SALMAN KİMDİR? İLYAS SALMAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
İlyas Salman,14 Ocak 1949'daArguvan, Malatya'da dünyaya gelmiştir.Salman, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmendir.
Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.
Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.
Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Şu anda ise Türksolu dergisinde yazmaktadır. Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.
Çalışmaları
Son Çalışması: Karanfil Kokuyor Cıgaram
1 Ekim 2009 tarihinden itibaren Bakırköy Sanat Merkezi'nde Ahmed Arif'in "Hasretinden Prangalar Eskittim" kitabından şiirler okuyacağı "Karanfil Kokuyor Cıgaram" isminde bir gösteri sahnelemeye başlamak istemişti. Gösterinin görsel yönetmeni oğlu Temmuz Salman'dı. Kızı Devrim Salman ise gösteride solistlik yapacaktı. Ancak İlyas Salman'ın bazı geçici sağlık sorunları sebebiyle bu çalışma bahsi geçen sanat merkezinde sunulamayıp bir süre ertelenmiştir.
Oyunculuk
- 1977 Çöpçüler Kralı Kapıcı
- 1977 Baskın
- 1978 Kibar Feyzo Bilo
- 1978 Sultan Bekçi Kolombo
- 1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Bilo Ağa
- 1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Bilo
- 1980 Yedi Kocalı Hürmüz Bir tiyatro oyunu olan Yedi Kocalı Hürmüz TRT tarafından dizi haline getirilerek yayımlanmıştır.
- 1980 Talihli Amele Mehmet Ali
- 1980 Banker Bilo Bilo
- 1980 İbişo İbişo
- 1980 Beş Parasız Adam
- 1981 Hababam Sınıfı Güle Güle Mehmet
- 1981 Çirkinler de Sever Mazlum
- 1982 Dolap Beygiri Ali
- 1982 Çiçek Abbas Abbas
- 1983 Aptal Kahraman Şahan
- 1983 Şaşkın Ördek Halil İbrahim
- 1983 Şekerpare Cumali
- 1984 Kızlar Sınıfı İlyas Hoca
- 1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa İlyas
- 1985 Uyanıklar Dünyası İlyas
- 1985 Ekmek Elden Su Gölden
- 1985 Para Babası
- 1985 Fakir Milyoner İlyas
- 1985 Sarı Öküz Parası
- 1985 Köfteci Holding
- 1985 Deliye Her gün Bayram
- 1986 Sen Neymişsin Be Abi
- 1986 Arap Bilo Bilo
- 1986 Karaman'ın Koyunu
- 1986 Ben Milyoner Değilim Boyacı Garip
- 1986 Ava Giden Avlanır
- 1987 Aşk Peşinde İlyas
- 1987 Gönlü Bol
- 1988 Keklik Ali
- 1988 Aptal Aşık
- 1989 Afacan
- 1989 Kınalı Hanzo İlyas
- 1990 Aile Bağları Deli Fişek
- 1990 Zavallı Ali
- 1992 Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes Bayram Ünal
- 1993 Kızlar Sınıfı
- 1994 Sarhoş
- 1994 Talihsiz Bilo
- 1994 Yoksa Yaşlandım mı?
- 1995 Naylon Karı
- 1995 Antika Kabadayı
- 1995 Karımı Aldatamam
- 1995 Tek Ayaklı Kuşlar
- 1995 Rambo Ramiz
- 1997 Yasemince
- 1997 Tatil Belası
- 1998 Gülerken Ağladık
- 2001 Fakiro
- 2003 Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?
- 2003 Güneş de Karanlığa Düşer
- 2006 Sis ve Gece Cuma
- 2006 Adressiz Sorgular Âdemoğlu
- 2008 Ölüm Çiçekleri-Saraybosna Eyüp Sabri
- 2010 Akasya Durağı Maho Ağa
- 2012 Lal Gece
Oynadığı Klipler
- 2015 Arpak Kardeşler - Biziz Yardımcı
- Yönetmen
- 1990 Aile Bağları Deli Fişek
- 1990 Zavallı
- 1990 Aile Bağları Deli Fişek
- Tiyatro oyuncusu
- Gurbet Kuşları
- 2000 Canavar Cafer
- Müzik-Şiir albümleri
- Yaram Sızlar
- Söze Güneş Doğdu
- Türkülerimiz Var Söylenecek
- Aramayın Beni Başka Yerde
- Dağların Ardı Nazlıdır
- Doğdukları Yerde Doymayanlar
- İnadına Türküler
Kitapları
- Hasretim Sansürlüdür (2006)
- Yazıları
- Kırmızı Beyaz/Türksolu (2007)
- Hem Sosyalistim Hem de Kemalist (2009)
Ödülleri
- 19. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Lal Gece)