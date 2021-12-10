İlkokul öğrencilerinin 'Minik Ellerde Işıldayan Frigya' projesi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Karacaahmet ve Kayıhan Kunduzlu ilkokulları tarafından 'Minik Ellerde Işıldayan Frigya' isimli bir proje başlatıldı.

İlçedeki iki ilkokulun ortaklaşa projesi Kasım ayında başladı. Projede yer alan sınıf öğretmenleri, etkinlik ve çalışmaları öğrencilerin el becerilerini geliştirmek, hayal dünyalarına ışık olmak amacıyla hazırladıklarını belirtti. Projede resim yapma, alçı kalıbı hazırlama, ahşap işleme ve üç boyutlu tasarımların da yapıldığı gözlendi.

"Projenin Sergisini de Düzenleyeceğiz"

Plan dahilinde 1 ay sürecek olan projede, 35 öğrenci ve 2 öğretmen görev aldı. İhsaniye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Kuru, projenin ilçede yer alan Frigya bölgesinin tanıtımına olumlu katkı sağladığını, bu proje ile öğrencilerin el becerilerinin de geliştiği, sanatsal duygunun ortaya çıktığı ve serbest etkinlik çalışmalarında önemli kazanımlar elde ettiklerini vurguladı. Minik eller tarafından hazırlanan ürünlerin, harika ve çok değerli olduğunu da belirten Kuru, projede yer alan öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiğini dile getirdi.

2021 Aralık ayında ise, projenin minik bir sergisinin de yapılması planlanıyor. - AFYONKARAHİSAR