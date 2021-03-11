İlkokul öğrencilerinden kuş evi projesi
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İlkokul öğrencilerinden kuş evi projesi

11.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:56
İlkokul öğrencilerinden kuş evi projesi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ilkokul öğrencileri hazırladıkları kuş evleri ve yemlikleri ağaçlara astı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ilkokul öğrencileri hazırladıkları kuş evleri ve yemlikleri ağaçlara astı.

Eskigediz Beldesi Gazi ilkokulu öğrencileri hazırladıkları kuş evleri ve yemlikleri ağaçlara astı. Hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan projede yer alan öğrenciler, ağaçlara ve okulun çeşitli yerlerine 10 kuş evi yerleştirdi. Öğrencilerin birbirinden farklı model ve renkte kuş evleri ve yemlikleri veliler tarafından büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Hüseyin Aydın, akademik çalışmaların yanında sosyal ve kültürel etkinlikleri de önemsediklerini belirtti. Aydın, "Hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için öğrencilerimizle birlikte okulumuzun bahçesindeki ağaçlara rengarenk 'Kuş evi' projesi başlattık. Soğuk kış günlerinde kuşların sıcak bir yuva ve yem ihtiyacı karşılanacak" dedi.

Aydın; "Osmanlı merhametinin mimariye yansıması ile, sadece insanın mutluluğu için değil; hayvanları da düşünen atalarımız, cami, kervansaray, köprü, çeşme, ev gibi yapıların yükseklerine kuş evleri yaparak onların korunmalarını değil, güvende olmalarını da düşünmüşlerdir. Tamamen atık malzemelerle okulda üretilen kuş evlerini öğrencilerimiz kendi elleriyle renklendirip içlerine yem bıraktılar ve okulun bahçesindeki ağaçların yüksek yerlerine astılar. Amacımız öğrencilere tarihi değerlerimizi öğretmek ve hayvan sevgisi aşılamak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İlkokul öğrencilerinden kuş evi projesi
İlkokul öğrencilerinden kuş evi projesi
İlkokul öğrencilerinden kuş evi projesi
İlkokul öğrencilerinden kuş evi projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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