İlkokul mezunu esnaf şiir kitabı yazdı Malatya'da ilkokul mezunu esnaf Hüseyin Ergün, şiir kitabı yazdı.

Malatya'da ilkokul mezunu esnaf Hüseyin Ergün, şiir kitabı yazdı.

Kentte esnaflık yapan 46 yaşındaki Hüseyin Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada şiir yazmayı sevdiğini belirtti.

İlkokulu bitirdikten sonra iş hayatına atıldığını anlatan Ergün, İzmir'de ayakkabı boyacılığı ve inşaatlarda boyacılık yaptığını söyledi.

Ergün, sevdiği kızla evlendiğini, Hakkari'de askerlik yaptığı sırada ise şiir yazmaya başladığını anlatarak, "Evlenince Hakkari'ye gidip gelmek zor oluyordu. Hem yeni evlilik, hem hasretlik bayağı insanı etkiliyordu. Orada şiir yazmaya başladım. Şiirlerimi eşime yazdım, aşık olmuştum, bir de hasretlik vardı. Şiirlerim mektuplarda saklı, mektupla gönderdim. Haftada bir mektup gelirdi eşimden, ikinci mektup gelene kadar okurdum." diye konuştu.

Askerlik bittikten sonra kendi iş yerini açtığını ve bir süre işlerle meşgul olduğunu bildiren Ergün, "Daha çok okuyunca aşk şiirlerinden Anadolu kültürüne yöneldim. Neşat Ertaş, Mahzuni Şerif, Aşık Veysel'i dinlerdim. 2002 yılında Aşık Mahzuni rahmetli oldu. Narlıdere Belediyesi kültür festivalinde şiir yarışması düzenliyordu. Mahzuni'ye şiir yazarak, yarışmaya katıldım, 140 kişinin içerisinde ilk 14'e girdim. Daha sonra şiir yazmaya devam ettim." şeklinde konuştu.

İlk şiir kitabını 2017'de yazdığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Erzurum'da 6 yaşında çobanlık yapmış bir adamım. Bugün çocuk lavaboya tek başına gitmez ama biz çobanlık yaptık. O hikayeyle birlikte şiirleri bu güne taşıdım. Çevremdeki öğretmenlerin desteğiyle yazdım. Yaklaşık 200 şiir yazdım. Şu an yeni şiir kitabımı hazırlıyorum. İş ve sanat hayatımda ilerlemek isterim. Bu dünyada para, pul gider, yapılan sanat kalır. Yazılan şiir ve türkü kalır."

Kaynak: AA