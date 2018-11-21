Burçin Terzioğlu, Biten İlişkisi Hakkında İlk Kez Konuştu

Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncuları İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun 3,5 yıllık aşkları geçen Eylül ayında bitmişti. Basına açıklama yapan Terzioğlu, "Birlikteyken de konuşmuyordum, ayrılınca da konuşmuyorum" dedi.

"HERKES AYRILDIĞIMIZI BİLİYOR"

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli ile olan ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: "Herkes biliyor zaten ayrıldığımızı… Birlikteyken de konuşmuyordum. Ayrılınca da konuşmuyorum."

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

9 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aktör stüdyo özel sahne diksiyon eğitimi aldı. 5 yaşında sinemada Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmlerinde rol alan Burçin Terzioğlu; 1997 yılında Ali Güven'in Yolcu adlı şarkısının klibinde de rol aldı.

KADIN İSTERSE DİZİSİYLE TANINDI

Kadın isterse dizisindeki Demet rolüyle oyunculuk yönüyle parlamaya başlayan Burçin Terzioğlu; Fırtına dizisinde Zeynep karakteriyle ilk başrolünü oynadı.

DİZİDE TANIŞTILAR

Ezelde Azad Karaeski karakterini canlandıran Terzioğlu Merhamet dizisinde de Deniz karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmıştır Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanmış olan Halam Geldi filminde oynadı. 20 Haziran 2008 yılında Fırtına dizisinin setinde tanıştığı kendisi gibi oyuncu Murat Yıldırım ile evlendi. Çift, 30 Haziran 2014 yılında boşandı.

Burçin Terzioğlu; Poyraz Karayel dizisinde başrolü paylaştığı İlker Kaleli ile 3,5 yıldır aşk yaşadıktan sonra geçtiğimiz Eylül ayında ilişkisini bitirmişti.