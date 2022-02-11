Arka Sokaklar 614. yeni bölüm fragmanında Engin komiser şehit oluyor. Fragmanı izleyen izleyiciler, Arka Sokaklar Engin öldü mü, diziden mi çıkacak? İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar 'Engin' ölüyor mu? Engin kimdir? merak ediyor. Peki, İlker İnanoğlu kimdir? İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu? İlker İnanoğlu diziden mi çıkıyor? İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? İlker İnanoğlu diziden çıkıyor mu? Arka Sokaklar Engin öldü mü? Detaylar yazımızda...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 614. Bölüm Fragmanı yayında! Engin Müdür şehit oluyor!

Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, son bölümde silahını ona doğrultmuştu. Engin Müdür için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur. Rıza Babanın onun için kurduğu duygusal cümleler herkesi duygulandırır.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma günü saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR ENGİN KOMİSER ÖLDÜ MÜ?

Dizinin yeni yayınlanan fragmanında Engin müdürün şehit olduğu görülüyor. İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi. Fakat bazı izleyicilere göre dizide Engin komiserin bilerek ölmüş olarak gösterilebileceği düşünülüyor. İlker İnanoğlu diziden ayrılacak mı, diziye devam edecek mi yeni bölümde hep birlikte izleyeceğiz.

İLKER İNANOĞLU DİZİDEN Mİ AYRILIYOR?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Engin komiserin öldüğü görülüyor. Fakat izleyicilere göre Engin komiserin ölmediği düşünülüyor. Çünkü dizinin yeni bölüm 2. fragmanını izleyen seyirciler Engin komiserin ölmüş gibi gösterildiğini düşünüyor. Engin komiser ölecek mi, İlker İnanoğlu diziden çıkacak mı hepsinin cevabı bugünkü yeni bölümde anlaşılacak.

ARKA SOKAKLAR ENGİN KİMDİR?

Arka Sokaklar'da Engin karakterini "İlker İnanoğlu" canlandırmaktadır.

İLKER İNANOĞLU KİMDİR?

İlker İnanoğlu (d. 20 Ağustos 1965; İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur.

Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu'nun "Yumurcak" filminde oynadı. İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı. Namı yumurcaktır. İlker İnanoğlu, Türk Sinemasında önemli bir çığır açmıştır. Daha önceki yıllarda Zeynep Değirmencioğlu ve Parla Şenol gibi kız yıldızların olduğu filmler büyük bir etki toplamıştır. İnanoğlu'nun Yumurcak filmi de Türk sinemasına iyi bir erkek çocuk oyuncu kazandırmıştır.

"Yumurcak" filmleriyle ünlenen İlker İnanoğlu'nu, babası, ülkede başlayan terör eylemleri üzerine İsviçre'nin Cenevre Şehrindeki Leman Koleji'ne kaydettirdi.

İlker İnanoğlu Antalya Film Festivali'nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü aldı.

1986 yılında Türkiye'ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden'le (Mazhar Alanson'un eşi) tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik'ten ayrıldı. Sonra İlker İnanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde masterını yapmak için gittiği Los Angeles'ta Amerikalı eşi Chole'den bir oğlu oldu ve adını Berke koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım'dan boşandı.

Haberler.com - Gündem