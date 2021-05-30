İlker Aksum, ölümden döndüğü kaza sonrası ilk kez konuştu
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İlker Aksum, ölümden döndüğü kaza sonrası ilk kez konuştu

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Ünlü oyuncu İlker Aksum, Mersin'de ölümden döndüğü kaza sonrası bir açıklama yayınladı. Aksum, "Allah'a şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda çizik var. Bunu da atlatırız" dedi.

Televizyon izleyicilerinin birçok diziden tanıdığı ünlü oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na doğru ilerlediği sırada ciddi bir kaza geçirmiş ve aracı takla atmıştı. Kazayı gören çevredeki insanlar ünlü oyuncunun yardımına koştu.

Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u, esnaf araçtan çıkardı. Ünlü oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği aktarıldı.

KAZANIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Aksum, ölümden döndüğü kazanın ardından bir açıklama yayınladı. Ünlü oyuncu, kendisini merak edenlere teşekkür ettiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Olacağı varmış, talihsiz bir kaza geçirdim. Fakat görüntüleri görünce kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda bir çizik var. Bunu da atlatırız. İlginiz için, yazdıklarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Devam yola devam merak etmeyin hepinizi çok seviyorum"

AKSUM'U ARAÇTAN ÇIKARAN ESNAF KONUŞTU

Ünlü oyuncu İlker Aksum'u kaza yapan aracının içerisinden çıkaran esnaf Mustafa Öztürk de o anları anlattı. Öztürk, iş yerindeyken büyük bir gürültü duyup dışarı çıktığını belirterek, "Dinamit patlamış gibi çok kötü bir sesti. En son iki takla atarken, araç ters döndü. Sonrasında koştuk, kapıyı açtım. 'Bende bir şey yok' dedi. Bıçağı alıp, kemeri kestik. Sonrasında çıkarttık. Durumu iyiydi, oturdu elini yüzünü yıkadık" dedi.

İlker Aksum, ölümden döndüğü kaza sonrası ilk kez konuştu
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
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