İlkadım'dan kırsal mahallere gıda desteği
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İlkadım'dan kırsal mahallere gıda desteği

01.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:42
İlkadım'dan kırsal mahallere gıda desteği

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü korona virüs sebebiyle kent merkezi dışında kalan mahallelerdeki yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine gıda yardım paketi ile destek oluyor.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü korona virüs sebebiyle kent merkezi dışında kalan mahallelerdeki yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine gıda yardım paketi ile destek oluyor.

İlçe kaymakamlığı ve kırsal mahalle muhtarlarının tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ve hayırseverler tarafından hazırlanan yardım kolilerinin dağıtımına başlandı. Dağıtımına başlanan kolilerinin içerisinde pirinç, mercimek, bulgur, kuru fasulye, toz şeker, çay, zeytin, makarna sıvı yağ ve un bulunuyor.

"Destek olan herkese teşekkür ediyorum"

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Belediye tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kuru gıda yardımında bulunduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Korona virüs kapsamında maddi durumu iyi olmayan, ailemize belediyemizin imkanları ve hayırsever insanlarımızın katkı ve destekleri ile oluşturmuş oldukları kolilerimizi kent merkezimizden uzak kırsal mahallelerimize dağıtıyoruz. Muhtarlarımız ve diğer kriterlere göre tespit etmiş olduğumuz mahallelerde ihtiyaç sahibi olduğuna inandığımız insanlarımıza bu kolileri iaşe ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile dağıtıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah her geçen gün biraz daha artan oranda ve sayıda, bu desteklerimizi bu yardımlarımızı vermeye çalışacağız. Bu kolilerin hazırlanmasında bize destek olan hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

İlkadım'dan kırsal mahallere gıda desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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