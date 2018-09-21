İlkadım'da asırlık gelenek yaşatıldı

Tok: "Aşure, sevgi, birlik ve kardeşliktir"

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Acem Tekkesi'nde asırlık geleneği sürdürerek vatandaşlara 'aşure' dağıttı. Başkan Tok, "Aşure birlik ve beraberliği simgeleyen tüm kültürlerin ortak dilidir" dedi.

Amaçlarının yarım asır önce, bu tarihi mekandaki tarihi geleneği yeniden ayakta tutmak olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan Tok, "Aşure demek, sevgi, saygı, birliktelik ve kardeşlik demektir. Aşure gününün ruhunda kardeşliğin, birliğin, sevginin, anlayışın ve hoşgörünün anlamı saklıdır. İçerisinde birbirinden değişik tatları, dünyadaki değişik kültürlere benzeterek ortaya çıkan karışımdan elde edilen aşure bir mozaiktir. Çeşitliliğimiz bizim güzelliğimizdir. Ülke olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bugün bu ruhtan feyiz alarak bütün bir ömrü, hayır ve güzellikler içinde geçirmek için çokça dua edilmesi gereken bir gündür. Bu vesile ile Muharrem ayının tüm insanlığa ve İslam dünyasına, kardeşlik, huzur ve barış getirmesini, mazlum coğrafyada kan ve gözyaşının bir an önce durmasını Rabb'imden niyaz ediyorum" diye konuştu.

İlkadım İlçe Müftüsü Seyfullah Çakır'ın yaptığı duadan sonra dağıtılan aşureler afiyetle yenildi.

Geleneksel Aşure Günü etkinliğine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, İlkadım İlçe Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, Hak-İş Konfederasyonu Samsun Temsilcisi Ziya Uzun, muhtarlar, İlkadım Belediyesi Meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.