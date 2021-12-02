İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İLKADIM BELEDİYE MECLİSİ KADINA ŞİDDETİ KINADI

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN ŞEHİTLERİ İÇİN GRUP BAŞKANLARI BAŞ SAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

CHP MECLİS ÜYESİ HATİCE ÇAKIR MOR YELEĞİ OKUDUĞU BİLDİRGE İLE KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediye Meclis Toplantısında Kardeş Azerbaycan ordusuna ait bir askeri helikopterin talim uçuşu esnasında düştüğünü büyük bir teessürle haberini aldık. Bu elim kazada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek Millet İki Devletin başı sağ olsun" dedi.

İlkadım Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Başkan Necattin Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Başkan Demirtaş, Kardeş ülke Azerbaycan'da askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Beş gündem maddesinden birinin karar bağlandığı diğer 4 gündem maddesinin ilgili komisyonlara sevk edildiği toplantıda gündem dışı söz alan Belediye Meclis Üyesi Hatice Çakır, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına şiddete karşı tepkisini Samsun Kadın Dayanışması yazılı mor elbise ve okuduğu bildirgeyle kınadı.

"İstanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz"

Çakır bildirgesinde; Dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddet ekonomik, siyasal etkin sorunlar artarak devam etmektedir. Bugün dünya üzerindeki kadınların yarısı eşlerinde ve ailelerinden şiddet görmektedirler. Yoksuzluk ve geçim sıkıntısı aile içi şiddete etken nedenlerin başında yer almaktadır. Ayrıca töre namus cinayetleri ve eş baba dayakları medyada magazinleştirilerek sunulmaktadır. 2021 yılında ülkemizde 350 Samsun'da ise 8 kadın katledildi. Bütün bunlar olurken devlet erkanın kınama mesajı yayınlamasından, olayın takipçisi olacağız şeklindeki cümlelerden yorulduk. Kadınlar olarak biz istiyoruz ki; Bu olaylar hiç yaşanmasın yasalar tamamen caydırıcı olsun, kadın sığınma evleri, ücretsiz danışmanlık, yasal yardımların yapılmasını ve anne-baba programlarıyla geleceğimiz için "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyor hayata geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Bizde kadına şiddete karşıyız"

Tek millet iki devlet kardeş Azerbaycan da helikopter kazasında şehit olan kardeşlerimize Allahtan rahmet dileklerimizi MHP grubu adına ileten Grup Başkan Vekili İbrahim Üstün; " Türk dünyasını başı sağolsun. Bizde kadına şiddete karşıyız. Bu konuda yeterli önlemlerin alınmasını düşünüyorum. Birde ilçemizde yürüme engelli vatandaşlarımızın akülü araç talepleri ile ilgili derneklerle istişare yaparak bir katkı sağlayabilir miyiz sorusu ile sözlerine son verdi.

"Kadına ve anneye değer veren bir dinin mensuplarıyız"

Kadına şiddet meselesi hakikaten ülkemiz için çok önemli bir konu olduğunu dile getiren AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Yılmaz, İslamiyet'le birlikte kadına ve anneye son derece değer veren "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır "söylemini getiren bir dinin üyeleriyiz. Mutlak suretle bu İslam ülkesinde kadın değerli bir yer almış ve alacaktır. Buna rağmen ülkemizdeki bazı densizlerin kadına yönelik yaptığı şiddetleri bizde şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

"Engelli kardeşlerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz"

Grup arkadaşlarım adına İlkadım Belediyesi Meclis üyesi arkadaşlarımı selamlıyorum diyerek söz alan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Talat Eyüpoğlu; "Türk Milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip "Çırpınırdın Karadeniz, Bakıp Türk'ün Bayrağına" türküsünü deva bulduğu o mazlum topraklarda 2 gün önce kardeş ülke Azerbaycan da sınır güvenliğini sağlayan helikopterin düşmesi ile 14 kardeşimiz şehit olmuştur. Kara toprağın kara bağrına düşen bu kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Grubum adına ve İlkadım Meclisi olarak Azerbaycan halkını baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çevremizde etrafımızda rastladığımız engelli vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi için hükümetimizden desteklerini ve yardımlarını temenni ediyoruz. Hiç bir canlının yarına engelsiz çıkmayacağının garantisi olmaya bir dünyada öz eleştiri yapıp onların yaşantılarını hayat şartlarını kendimize uyarlayarak, düşünmemiz gerektiğine inanıyor. Engelli kardeşlerimizin sosyal yardımlardan fazla faydalanmalarını canı gönülden diliyorum" dedi.

"İlkadım Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği üyeleri belli oldu"

Grup Başkan Vekillerinin konuşmaları sonrası gündemin ilk maddesi olan Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği kurulması amacıyla; Azerbaycan, Afkanistan, Bosna Hersek, Irak, Filistin, Kenya, Sudan, Ukrayna, Tacikistan gibi katılımcı ülkelerin tarım zirvesiyle Türkiye'de kurucu 13 Büyükşehir Belediyesi'nin bir araya gelmesi ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Konya'da Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği kurulmasını ardından İlkadım Belediyesi'nin bu birliğe üye olması oylandı. Oy çokluğu ile kabul gören oylama sonrası 2 asıl bir yedek üyenin belirlendiği oylamada İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Doğal üye Cumhur İttifakı adına Ak Parti Grubundan Serkan Akyüz MHP Grubundan Yurttaş Kıyak Asil Üye, Millet İttifakı adına İrfan İşleyen yedek üye olarak karara bağlandı. Diğer 4 gündem maddesi Plan-Bütçe-Hukuk, İmar ve Ortak komisyonlarda görüşülmesi oy birliği ile kabul görülüp havale edildi.

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