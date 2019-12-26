İlk yerli otomobil Devrim'i, 300 bin kişi ziyaret etti

26.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:34

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nca ilk örneği tamamlanan yerli otomobilin ilk gösterimi için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen yerli otomobil, Eskişehir'deki müzede sergilenen ve ilk yerli otomobil olma özelliğini taşıyan Devrim otomobilini akıllara getirdi. 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in girişimlerle 129 günde üretilen ilk yerli otomobil olma özelliğini taşıyan 'Devrim' otomobilini 2018 yılından bu yana müzede 300 bin kişi ziyaret etti.

Devrim otomobili, Eskişehir'de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. işletmesinin bahçesinde sergileniyor. Kente gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Devrim otomobili, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından camekanlı bölmeye alınarak yeni yerine konuldu. İşletmedeki müzede ayrıca otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, imalat aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, aracın kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de yer alıyor. Kente gelen turistler Devrim otomobilinin sergilendiği alanları gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Rehberler ise turistlere Devrim otomobilinin yapılış öyküsünü anlatarak bilgilendiriyor.

Kaynak: DHA