İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve İlk Yenilmez: Kaptan Amerika özeti!
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İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve İlk Yenilmez: Kaptan Amerika özeti!

19.11.2020 08:44 | Son Güncelleme: 19.11.2020 08:47
İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve İlk Yenilmez: Kaptan Amerika özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İlk Yenilmez: Kaptan Amerika konusu, özeti ve İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmini izleyecek olanların merak ettiği İlk Yenilmez: Kaptan Amerika konusu nedir, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları kimler ve İlk Yenilmez: Kaptan Amerika özeti gibi konuları inceliyoruz.

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıl 1941, 40 kiloluk genç Steve defalarca orduya yazılmaya çalışmasına rağmen reddedilir. Sonunda onu Kaptan Amerika olarak bilinen Süper Asker'e dönüştürecek olan deneysel bir programa kabûl edilir. Kaslı yeni haliyle Kaptan Amerika, arkadaşı Bucky ve Peggy'nin işbirliği ile Albay Chester'in komutasında, Nazi örgütü HYDRA'ya karşı savaşmaya başlar.

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Joe Johnston

Oyuncular: Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2011 (125 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Eylül 2011 Cuma

Senaryo: Christopher Markus, Stephen McFeely

Yapımcı Firma: Marvel Enterprises, Marvel Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Captain America: The First Avenger

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