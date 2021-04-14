İlk Türk denizcilerinden Çaka Bey'in büstü açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlk Türk denizcilerinden Çaka Bey'in büstü açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlk Türk denizcilerinden Çaka Bey'in büstü açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk Türk denizcilerinden Çaka Bey büstünün açılışını yaptı.

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 CHP'li vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 CHP'li vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk Türk denizcilerinden Çaka Bey büstünün açılışını yaptı. Başkan Soyer, "Amacımız, Çaka Bey'in hem İzmir tarihi açısından önemini hemşehrilerimize büstü ile yeniden hatırlatmak hem de denizcilikte milletimize öncü rol üstlenmiş olmasının, gençlere ilham kaynağı olmasını sağlamak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk Türk denizcilerden Çaka Bey için yaptığı büstü tamamladı. Geçmişte Çaka Bey Meydanı olarak adlandırılan, Konak Pier önündeki heykelin açılışına çok sayıda kişi katıldı. Selçuklu Devleti komutanlarından Çaka Bey'in Anadolu'nun fethinde yer aldığını hatırlatan Başkan Soyer, "Anadolu'daki ilk donanmayı oluşturarak Ege sahillerindeki ilk Türk denizci olarak kabul edilen Çaka Bey, İzmir ve çevresindeki ilk Türk yerleşimlerinin kurulmasını sağladı. Bugün bulunduğumuz Çaka Bey büstünü koyduğumuz bu meydan, geçmişte Çaka Bey Meydanı olarak biliniyordu ve kendisinin bir büstü vardı. Hatta bu meydanın karşısında, Çaka Bey İskelesi olarak adlandırılan askeri bir liman da bulunuyordu. Zamanla askeriye taşındı, bu bölgedeki değişikliklerle Çaka Bey büstü kaldırıldı ve meydan, başka isimlerle anılır oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi meydanı yeniden düzenledi, İzmir'in ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey'in büstünü yeniden yaptırarak tarihine uygun şekilde büstün, yeniden bu alanda yer almasını sağladı. Amacımız; Çaka Bey'in; hem İzmir tarihi açısından önemini hemşehrilerimize büstü ile yeniden hatırlatmak hem de denizcilikte milletimize öncü rol üstlenmiş olmasının, gençlere ilham kaynağı olmasını sağlamak. Belediyemiz heykeltıraşlarından Tonguç Sercan tarafından yapılan büst, yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ürünü. Büstün göğüs kısmında Çaka Bey döneminde kullanıldığı bilinen 'dromon' bir geminin de silueti yer alıyor" dedi.

Açılışa ayrıca; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, bürokratlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

İlk Türk denizcilerinden Çaka Bey'in büstü açıldı
İlk Türk denizcilerinden Çaka Bey'in büstü açıldı
İlk Türk denizcilerinden Çaka Bey'in büstü açıldı
İlk Türk denizcilerinden Çaka Bey'in büstü açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Nur Sürer Ajda Pekkan Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İlk Türk denizcilerinden Çaka Bey'in büstü açıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 18:38:05. #1.14#

title