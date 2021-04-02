İlk taksi yolculuğu 1 TL olacak

Taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksileri bir araya getiren akıllı telefon uygulaması BiTaksi, nisan ayı boyunca ilk taksi yolculuklarının 1 TL olacağını duyurdu.

Taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksileri bir araya getiren akıllı telefon uygulaması BiTaksi, nisan ayı boyunca ilk taksi yolculuklarının 1 TL olacağını duyurdu. Aynı zamanda, ay boyunca taksilerden de komisyon alınmayacak.

Nisan ayı sonuna kadar gerçekleşecek tüm yolculuklardaki sürücü hizmet yönlendirme komisyonunu kaldırdığını duyuran BiTaksi sektöre toplamda 5 milyon TL'lik daha destek vermeyi hedeflediğini açıkladı. Açıklamada, sistemde kayıtlı olan sürücülerden alınan hizmet komisyonunu da nisan ayı sonuna kadar kaldırdığı bilgisi yer aldı. Aynı zamanda kalabalığa girmek istemeyen ve ilk yolculuğunu yapacak kullanıcılar da kredi kartlı ödeme yöntemi seçtiğinde 30 TL'ye kadar olan ücretlendirmeler için yalnızca 1 TL ödeyecek.

"SEKTÖRE DESTEK İÇİN BİRÇOK PROJE HAYATA GEÇİRDİK"

Pandemi sürecinde, topluma ve sektöre destek için pek çok proje hayata geçirdiklerinin altını çizen BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı; "Geçtiğimiz yıl pandemi başladığında kaldırdığımız hizmet yönlendirme komisyonu ile mart ayı sonuna kadar ekosistemimize ilk desteği sağladık. Akabinde büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarının ev-hastane arasındaki yol masraflarının karşılanması için bir projeye imza attık" dedi.

"KOLAY VE TEMASSIZ ÖDEME ÖNEM ARZ EDİYOR"

Sürücülerin ve yolcuların sağlığını en önde tutarak Türkiye'nin ilk güvenli ve izole yolculuk alternatifi 'Kabinli Taksi'yi hayata geçirdiklerinin altını çizen Sancaklı, günümüzde artık kolay ve temassız ödeme yapabilmenin önem arz ettiğini belirtti. Bu doğrultuda Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bulunan NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi kullanılarak İstanbulkart'ı da BiTaksi'ye ödeme yöntemi olarak eklediklerini açıkladı.

"MEVCUT KULLANICILARIMIZA SÜRPRİZ KAMPANYALARIMIZ OLACAK"

Sancaklı, nisan sonuna kadar gerçekleşecek tüm yolculuklardaki sürücü hizmet yönlendirme komisyonunun kaldırılmasına ilişkin olarak ise uzun ve zorlu pandemi sürecinde ikinci kez atılan bu adımın, sektörü canlandırmak ve ekosisteme 5 milyon TL daha destek sağlamak adına olduğunu vurguladı.

Sancaklı, "Hedefimiz, aynı zamanda kalabalığa girmek istemeyen ve ilk yolculuğunu yapacak olan yolcularımız da 30TL'ye kadar olan ücretlendirmeleri için yalnızca 1 TL ödeyecek ve mevcut kullanıcılarımıza da sürpriz kampanyalarımız olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı