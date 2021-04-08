İlk sahura ne zaman kalkılacak 2021? Ramazan başlangıcı ilk sahur ve ilk iftar ayın kaçında?

Ramazan başlangıcı ile ilk sahur için niyet edilecek ve Ramazan 2021 için ilk oruç tutulacak. Milyonlarca Müslüman oruç ibadeti Ramazan ayında imsak vakti ile oruca başlayacak ve iftar vakti ile orucunu sonlandıracak. Peki, Ramazan 2021 ne zaman başlıyor, ilk sahur yani Ramazan başlangıcı hangi tarihte olacak? İlk sahura ne zaman kalkılacak 2021? Ramazan başlangıcı ilk sahur ve ilk iftar ayın kaçında?

Ramazan başlangıcı ile ilk sahur için niyet edilecek ve Ramazan 2021 için ilk oruç tutulacak. Milyonlarca Müslüman oruç ibadeti Ramazan ayında imsak vakti ile oruca başlayacak ve iftar vakti ile orucunu sonlandıracak. Peki, Ramazan 2021 ne zaman başlıyor, ilk sahur yani Ramazan başlangıcı hangi tarihte olacak? İlk sahura ne zaman kalkılacak 2021? Ramazan başlangıcı ilk sahur ve ilk iftar ayın kaçında? İşte detaylar haberimizde…

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK 2021?

Diyanet'indini günler takviminde yer verdiği bilgilere göre Ramazan 2021 başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı günü olacak. Yani ilk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayının orucu 12 Mayıs 2021 Çarşamba sona erecek, bugün aynı zamanda arefe olacak.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2021 Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri de bayram devam edecek. Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak. İllerde orucun ne zaman başlayıp, iftarın saat kaçta yapılacağı ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da CNN TÜRK namaz vakitleri ve imsakiye sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek. Aynı zamanda bazı ülkelerdeki vakitler de yine bu sayfada olacak.