İlk kez el ele görüntülendi!

İkili bugüne kadar ilişkilerini saklamak için çabalasa da artık kameralardan kaçmıyor. Bebek'te bir mekan çıkışı el ele görüntülenen çift konuşmamayı tercih ediyor.

Annesi Seda Sayan 'a da bu konuda yasak koyan Engin gelen sorulara "Yok yok konuşmayalım" yanıtı verdi.