İlk kez el ele görüntülendi!
Ezgi Eyüboğlu ile iki yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz temmuz ayında sonlandıran Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin'in adı daha sonra da YouTuber Ala Tokel ile anılmıştı. Tokel ile birlikteliği kısa süren Engin ardından gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırdığı iddia edilmişti.
İkili bugüne kadar ilişkilerini saklamak için çabalasa da artık kameralardan kaçmıyor. Bebek'te bir mekan çıkışı el ele görüntülenen çift konuşmamayı tercih ediyor.
Annesi Seda Sayan'a da bu konuda yasak koyan Engin gelen sorulara "Yok yok konuşmayalım" yanıtı verdi.