İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi
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İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi

08.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:37

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 25 yaşındaki genç, Yalova'daki bir tersanede başlayacağı işine gitmek için bindiği otomobilde meydana gelen patlama sonrasında, yanarak can verdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kavacık Mahallesi Mehmet Tören Sokak'ta meydana gelen olayda Yalova'daki bir tersanede bugün başlayacağı işe gitmek isteyen 25 yaşındaki U.K, park halindeki 41 KL 262 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada bir anda otomobilde patama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobil alevlere teslim oldu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARACIN İÇİNDE YANARAK CAN VERDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra araçta incelemelerde bulunan ekipler, U.K.'nin cansız bedenini buldu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alarak, trafiğe kapattı.

İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından U.K.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Ekipler patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, patlamanın araçta bulunan LPG tankından sızan gazın alev alması neticesinde meydana geldiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;

İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi
İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi
İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi
İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
AYLİN: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
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