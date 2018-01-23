İlk Hedef 30 Mart 2019

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, İl Başkanı Karaduman'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Siyasetin evveli, ortası ve sonu teşkilattır. Teşkilat olmadan hiçbir şey olmaz. Teşkilatçılık zor bir iştir, aşk ister, sabır ve fedakarlık ister. Teşkilatımızla birlikte ilk hedefimiz 30 Mart 2019 seçimleri. Seçimlerde başarılı olmamız gerekiyor. Önümüzdeki süre içerisinde çok çalışacağız, herkesi kucaklayacağız, basmadığımız yer, sıkmadığımız el kalmayacak. Bunu sizlerle birlikte AK Partimizin çok değerli teşkilat üyeleri ile yapacağız. Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız tüm AK Parti ailesinin üyeleri olarak el ele verip yine şehrimize ve milletimize hizmet için çalışacağız" dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ise, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Birlik ve beraberlik olan yerde güç, kuvvet ve zafer olur. İnşallah şehrimize ve partimize faydalı hizmetler yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Gösterdiğiniz ilgi ve misafirperverlikten dolayı da size bir kez daha teşekkür ediyorum başkanım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN