İlk Hababam Sınıfı ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları, yönetmeni ve yazarı kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Hababam Sınıfı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından uyarlanan 1975'te çekilen başyapıtlardan biridir. Peki Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı ilk ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı nerede çekildi?

HABABAM SINIFI OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular Karakterler

Münir Özkul Kel Mahmut

Adile Naşit Hafize Ana

Kemal Sunal İnek Şaban (karakter)

Tarık Akan Damat Ferit (hayalî karakter)

Halit Akçatepe Güdük Necmi

Feridun Şavlı Domdom Ali

Cem Gürdap Tulum HayriA

hmet Arıman Hayta İsmail

Cengiz Nezir Bozum Cahit

Bülent İğdiroğlu Kalem Şakir

Muharrem Gürses Okul Müdürü

Ergin Orbey Hüseyin Şevki Topuz

Akil Öztuna Alkil Hoca

Tuncay Akça Bacaksız

HABABAM SINIFI İLK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Toplamda 11 Hababam Sınıfı uyarlaması bulunuyor. 1975 yapımı Hababam Sınıfı filmi ilk sinema filmidir. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimler başrolde yer alıyor. İlk yapım Hababam Sınıfı filmi konusu haberimizde bulunuyor.

HABABAM SINIFI KONUSU NE?

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.

Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi olan bu yapıt Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı romanından uyarlanmıştı.

Hababam Sınıfı (1957)

Hababam Sınıfı (roman)

Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş dergisinde yazmaya başladığı öykülerden bir bölümünü birleştirerek 1957 yılında kitaplaştırdığı eseridir. Rıfat Ilgaz yazılarını o zamanlar Stepne takma adı ile yazmaktadır. Derginin adı Dolmuş olduğu için yolcu taşıyan binek araba anlamına geldiğinde, yedek parçalarından yedek lastik anlamına gelen stepne sözcüğünü bu nedenle kullanmıştır. Dergide olduğu gibi kitapta da yazar olarak Stepne takma adı kullanmıştır.

Hababam Sınıfı Baskında (1972)

Rıfat Ilgaz'ın, 1972 yılında ilk Hababam Sınıfı kitabından tam 15 yıl sonra çıkardığı serinin ikinci kitabıdır. Kitabın özeti olarak sınıf, okulun erzağını çaldığını fark ettikleri müdüre suçüstü yapmaya hazırlanıyorlar. Aldığı onca paraya rağmen öğrencilerin hiçbir ihtiyacını karşılamayan, hatta var olan imkânları da kendisi için kullanmaya kalkışan müdürün dersini yine Hababam Sınıfı veriyor. Öyle bir baskın yapıyorlar ki, her zaman müdürün yanında olan Kel Mahmut bile bu işte sınıfı yalnız bırakmıyor. Kitabın adına film çekilmemiştir.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1972)

Rıfat Ilgaz'ın ikinci romandan sonra aynı yıl çıkardığı üçüncü kitabıdır. Kitapta, Etüdlerinde şiirli, manili nameler donatılır, memleketten para çekmek için kitap isimleriyle dolu mektuplar yazılır. Liglerin puanları, averajlar hesaplanır, patırtılı, kızdırmalı kulüp tartışmaları yapılır, kopya ruloları hazırlanır. Hiçbir şey yapılmadığı saatlerde de roman okunur, bol bol uyunur. Derslerde, artık öğretmenine göre bunlar ve daha fazlası tekrarlandığı gibi, saat sorulur, karikatür çizilir, öğretmenin gözünün içine baka baka dalga geçilir, zamanı gelince etüdlerde hazırlanan kopyalar kullanılır. Kitabın, 1976 yılında serinin ikinci filmi vizyona girmiştir ve sinema serisinin en çok hasılat yapan filmi olmuştur.

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1972)

Rıfat Ilgaz'ın, 1972 yılında yayınladığı serinin dördüncü kitabıdır. Etüdlerinde şiirli, manili nameler donatılır, memleketten para çekmek için kitap isimleriyle dolu mektuplar yazılır. Liglerin puanları, averajlar hesaplanır, patırtılı, kızdırmalı kulüp tartışmaları yapılır, kopya ruloları hazırlanır. Hiçbir şey yapılmadığı saatlerde de roman okunur, bol bol uyunur. Derslerde, artık öğretmenine göre bunlar ve daha fazlası tekrarlandığı gibi, saat sorulur, karikatür çizilir, öğretmenin gözünün içine baka baka dalga geçilir, zamanı gelince etüdlerde hazırlanan kopyalar kullanılır. Kitabın, 1977 yılında sinema serisinin üçüncü filmi vizyona girmiştir.

Hababam Sınıfı İcraatın İçinde (1987)

Rıfat Ilgaz'ın, 1987 yılında 15 yıl aradan sonra yayınladığı serinin beşinci ve son kitabıdır. 1970'li yıllarda sinema serisi de çekilen kitabın bu serisine film çekilmemiştir.

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