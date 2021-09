BAŞROLUNÜ Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin gala gösterimi yapıldı. 4 kardeşin denizlerdeki hikayesi anlatılan dizide rol alan oyuncuların yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"TÜRK DİZİ TARİHİNİN İLK DENİZ DİZİSİ"

"DERYAYA SEVDALI BİR KARAKTERİ OYNUYORUM"

"O DÖNEMDE HİSSEDİYORSUNUZ"

Dizinin oyuncularında Pelin Akil da, "İlk defa böyle bir rol oynuyorum. Dönem dizileri her zaman beni heycanlandırmıştır. Daha önce de TRT'de Kurt Kanunu dizisinde rol almıştım. Çok heyecanlıyım, izlemek için can atıyorum. Sevgili yönetmenimiz bizi çok güzel yönlendiriyor. Gerçekten o dönemde ve o mekanda ait hissediyorsunuz ve bir oyuncu olarak sizi heyecanlandırıyor. Tek söylemek istediğim bir an önce izlemek" dedi.