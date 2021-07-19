İlk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti!

ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti. İşte detaylar...

28 yaşındaki ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, cinsellik itirafıyla gündem oldu.

HEMCİNSLERİYLE BİRLİKTE OLMUŞ!

İlk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyleyen Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu söyledi.

Bu gerçeği 10 yıl boyunca eski eşi Hemsworth'ten sakladığını belirten Cyrus, "16 yaşına kadar bir erkekle sonuna kadar gitmemiştim.

İlk kez birlikte olduğum adamla yıllar sonra evlendim, bu çok çılgınca. Ona ilk olduğunu söylemedim çünkü bir ezik gibi görünmek istemedim" dedi.

2018 yılında evlenen Cyrus ve Hemsworth, 2020'de boşanmıştı.

"SEKS OYUNCAKLARINI SEVERİM"

28 yaşındaki Cyrus, evinin dekorasyonunu canlandırmak için seks oyuncakları kullandığını da itiraf etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı "Seks oyuncaklarını severim" diyerek itiraflarına yeni bir itiraf ekledi. Miley Cyrus bunları cinsel hayatı için alırken dekoratif amaçlı da kullandığını söyledi. Cyrus açıklamasında "Onları kendim için alıyorum ama sonunda iç tasarım için kullanıyorum. Seks ve iç tasarım aslında el ele gider" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Snob Magazin