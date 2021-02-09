İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 Cemre tarihleri! Cemre düşmesi nedir?

Baharın müjdecisi ve kültürümüzün önemli bir değeri olan cemrenin düşeceği tarihler merak ediliyor. Havaya, suya ve toprağa düşen cemrenin anlamı nedir? İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir? 2021 Cemre tarihleri!

Baharın geldiğinin habercisi olan cemre havaya, suya ve toprağa düşecek. İlk cemrenin ne zaman düşeceği merak edilirken 2020 cemre tarihleri ne zaman ve cemre ne anlama gelir merak edildi. İşte cemre hakkında merak edilenler. İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 Cemre tarihleri! Cemre düşmesi nedir gibi soruların yanıtları…

2021 CEMRE TARİHLERİ

Birinci Cemre: Havaya (19-20 Şubat),

İkinci Cemre: Suya (26-27 Şubat)Üçüncü Cemre: (5-6 Mart) toprağa düşer.Kış mevsiminin sona erdiğini ve baharın geldiğini haber veren cemre, halk arasında sıcak havalar ve baharın habercisi olarak kabul edilmektedir. 7'şer gün arayla düşen cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve en son olarak da toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

Cemre, ilkbahar başlangıcında, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan sıcaklık artışı kavramıdır. Cemre Arapça kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı "kor durumunda olan ateş" demektir.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemre Şubat ayında havaya ve suya, Mart ayında ise son olarak toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.