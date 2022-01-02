İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü - Haberler Magazin
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İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Maske Kimsin Sen? yarışması sosyal medyada gündem oldu. İzleyicilerin bir kısmı yarışmayı çok eğlenceli bulurken bir kısmı da "Foxtvhaddinibil" etiketi ile kanala yarışmanın kaldırılması için tepki gösterdi.

Dünya çapında ünlü eğlence programı olarak bilinen 'The Masked Singer'in Türkiye versiyonu dün akşam FOX TV ekranlarında başladı. Jüri kadrosunda Melis Sezen, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol ve Eda Ece'nin olduğu yarışmanın sunuculuğunu ise Tansel Öngel yapıyor.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü isimlerin birbirinden ilginç kostümlerle şarkı söylediği Maske Kimsin Sen yarışması, ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü. "Maskekimsensen" ve "Foxtvhaddinibil" etiketiyle Twitter'da trend listesine giren yarışma için kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

İzleyicilerin bir kısmı yarışma için "İhtiyacımın olduğu bir yarışma, bayıldım" yorumunu yaparken bir kısmı da "Bu ne saçmalık böyle? Sirke çevirdiniz ekranları" diyerek tepki gösterdi.

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

İşte yarışma için yapılan bazı yorumlar...

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (4)
Merve :Bn de sevmedim programı ama şu çocuğum izliyorcular bi bitmediniz. İzletmeyin çocuğunuza her şeyi neden sürekli tv izletiyorsunuz ki ? Cevap Yaz 0 16 Yayından Kaldır
Aslı Can:Çok saçma bi programdı.kimsin sen herkes olabilir..tutmaz bu program Cevap Yaz 9 8 Yayından Kaldır
ERKAN :eleştirenlerin tamamının yandaş olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam Cevap Yaz 17 17 Yayından Kaldır
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