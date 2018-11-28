İlk Baretim'18" Etkinliği Genç Mühendis Adaylarının Ufkunu Açtı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bu yıl kazanan öğrencilere; "İlk Baretim'18" etkinliği kapsamında Samsun Arkeoloji Müzesi Şantiyesinde ilk baretleri hediye edildi.

OMÜ İnşaat Mühendisliği Topluluğunca organize edilen saha gezisinde öğrencilere, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Erhan Burak Pancar kılavuzluk ederken, Samsun İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cevat Öncü ile Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu da eşlik etti.

Bir uygarlık mesleği olarak tanımlanan inşaat mühendisliğinin yeni fertlerinin bilgisine, hazır bulunuşluğuna, donanımına katkı sağlayan ve ufkunu açan gezide OMÜ ailesinin yeni üyeleri bir taraftan birbirleriyle kaynaşırken diğer yandan şantiye sahasını deneyimleme şansını elde ettiler.

Saha gezisinde baretlerini takıp şantiye alanında yetkililerin eşliğinde gözlem ve incelemelerde bulunan öğrenmeye hevesli genç ve dinamik inşaat mühendisi adayları, bilimsel ve teknik yeterliliklerine katkı sunan geziden oldukça mutlu olduklarını vurguladılar.

Teknik geziye dair bilgi veren OMÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Burak Pancar ise İnşaat Mühendisliğinde öğrenim gören öğrencilerin, saha gezileriyle araştırmaya ve öğrenmeye yönelik sorgulayıcı ve gelişime açık potansiyellerini açığa çıkarmak istediklerine dikkat çekerek, atılan bu ilk adımlar ve sonrasında verilen eğitimlerle onları geleceğe hazırlamaya gayret ettiklerini dile getirdi. - SAMSUN