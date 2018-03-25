İlk Alman Turistler Su Takı, Karanfiller ve Kokteylle Karşılandı

BODRUM'da sezonu 9 aya çıkaracak 'ful charter' uçuşların ilki Almanya'nın Frankfurt şehrinden Bodrum'a yapılan direkt uçuşla gerçekleşti. Milas-Bodrum Havalimanı'na dün saat 14.30 sıralarında 168 yolcusuyla inen uçak, apronda su takı ile karşılandı. Yolcular için ise karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürü Kemal Daştan, TAV İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, FTI Group Türkiye Destinasyon Direktörü Hicabi Ayhan, THY'nin Yer Hizmetleri Firması TGS İstasyon Müdürü Cihan Erdinç, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Cemil Bayraktar katıldı. Uçaktan inen turistlere havalimanında karanfiller verildi. Turistler kısa süreli şaşkınlık yaşasalar da, karşılamadan memnun oldu.

TEK FİRMA 1000 UÇUŞ

Bodrum'a Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden 1000 uçuş planladıklarını belirten Türkiye'nin öncü destinasyon yönetim şirketinin Bodrum Kontrat Müdürü Hakan Alim, "Bugün ilk uçağımızı karşıladık. Sadece Almanya'dan gelecek yolcu sayımız 120 bin olacak. Bu uçuşlara ilave Belçika, Hollanda, Fransa uçuşları olacak ve 27 Kasım'a kadar devam edecek. Uçak talep gördüğü takdirde seferler devam edecek. 24 Mart'ta başladık, 27 Kasım'a kadar günde 2 uçuş planlıyoruz" dedi.

YÜZDE 60 ARTIŞ SÖZKONUSU Milas Kaymakamı Eren Arslan da doluluk oranı yüksek olan bir turizm sezonu beklediklerini belirterek, "Bugün itibariyle Milas-Bodrum Havalimanı'na direk uçuşlar başladı. Sezonu yüksek bir doluluk oranıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu yıl rakamlara da baktığımızda yüzde 60'lık artış sözkonusu. Geçen yıl 100 uçuş ile operasyon yapan firmanın bu yıl 1000 uçuşla operasyon yapacağını öğrendik. Bu rakamlar, sezonun iyi geçeceğinin ilk işaretleri" dedi.

PASTA DA KESİLDİ

Yolcular havalimanından çıkarken de kokteyl ile karşılandı. Firma tarafından gerçekleştirilen etkinliğin ardından turistler otobüse binerek kalacakları otele hareket etti. Karşılama töreninin ardından tüm protokol üyeleri, uçağın pilot ve hostesleri ile birlikte, pastası kesti.